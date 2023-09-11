В Украине подскочили цены на важный для борща продукт: что случилось

Цены на свиней убойных кондиций в Украине увечились в начале сентября – средняя стоимость поднялась на 4% (до 83,3 грн/кг). Об этом информируют аналитики ассоциации "Свиноводы Украины".
До того закупочные цены на живец свиней удерживались в пределах 82,5-84,5 грн/кг.
"Производители свинины отмечают высокую активность со стороны заготовителей на фоне по-летнему ограниченного предложения кондиционной свинины. В частности, у многих поставщиков черенки партии остаются меньше стандартных, а средний убойный вес животных часто ниже 110 кг, что также уменьшает валовой выход мясного сырья для мясопереработчиков", – говорят эксперты.
По словам специалистов, сложившаяся на рынке мяса ситуация порождает крайне высокую конкуренцию и провоцирует повышение стоимости товарных партий.
К слову, ранее ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Наталья Копытец спрогнозировала – в Украине уже скоро может подорожать мясо еще сильнее (стоимость вырастет ближе к концу сезона).
Напомним, ранее в Минэкономики предлагалиповысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли начали расти цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.
При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.
Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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