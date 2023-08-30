УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

Дмитрий Видоменко
30 августа 2023, 21:54 обновлено 30 августа, 21:57
47
В Украине подорожало подсолнечное масло. К примеру, 30 августа бутылка 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн
Монеты, подсолнечное масло
По данным экспертам, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине заметно подорожало подсолнечное масло. Об этом сообщает специализированный портал "Минфин".

К примеру, по состоянию на 30 августа 2023 года бутылка емкостью 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн (этот показатель более чем на 4,5 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн).

По данным экспертам, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку 850 миллилитров:

видео дня
  • Auchan – 60,4 грн;
  • Novus – 64,99 грн;
  • Metro – 64,5 грн;
  • Megamarket – 59,2 грн.

Кроме того, выросли цены и на масло "Щедрый Дар рафинированное" – с 60,62 до 62 грн за бутылку 850 мл (+1,5 грн). В целом же цены в магазинах за бутылку колеблются от 54 до 66 грн:

  • Auchan – 54,3 грн;
  • Metro – 65,9 грн;
  • Varus – 65,8 грн.

Напомним, ранее Минэкономики предлагало повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
подсолнечное масло цены на продукты
Реклама

Главное за день

Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

22:06 Украина
Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

21:58 Украина
Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

19:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:06

Танки Leopard, радар TRML-4D, дроны: Украина получила мощную помощь от Германии

21:58

Россия готовила масштабный удар ракетами по Украине заранее - ВСУ

21:54

В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

21:17

Изменят тактику: в ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой

21:10

Молодой артист ошеломил сеть украиноязычным кавером на мегахит Тины КарольВидео

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
20:30

"России удастся призвать 450 тысяч человек": полковник о возможных изменениях на фронте

19:44

"Какое-то приторное и ни о чем": Демин раскрыл подробности конфликта с Билык

19:39

Загадка сладкого перца: почему его называют именно болгарским

19:27

Данилов рассказал, наберут ли в войска единомоментно 300 тысяч человек

Реклама
19:12

Почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вгору": ответ Авраменко

19:12

Зеленский созвал СНБО и поручил проверить решение ВЛК от 24 февраля 2022 года

19:10

Возгорания в Пскове не на шутку взбудоражили россиянмнение

18:54

Камалия с мужем кулаками высняли отношения на публике

18:51

Скандал со спектаклем "Ленкома" в Израиле: испуганные россияне объяснились

18:39

"Аварийное состояние": эксперт рассказал, готовиться ли украинцам к блэкауту осенью

18:33

Квиткова стала неадекватной, когда приехал мужчина: пострадавшая в лакшери-ДТП дала комментарий

18:20

Невероятное мороженое из арбузного сока: рецепт, который сводит с ума

18:06

В Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро

18:01

Фитнес-тренер плюнул в ветерана: скандального блогера задержали, выплыли интересные детали

17:58

В 2023 году Favbet увеличила объемы поддержки ВСУ, общая сумма помощи составила более 150 млн грнФото реклама

Реклама
17:27

Убьет машину капитально или пронесет: что будет, если 10 лет не менять антифриз

17:24

Работал на моего отца: Бритни Спирс подозревает своего бывшего мужа

17:14

Вкусно и полезно: необычные заготовки груш на зиму

17:11

Больше не блондинка: Леся Никитюк показала неожиданное преображениеВидео

16:59

Районы-Канары: у певца-путиниста Ромы "Зверя" нашли виллу на тропических островах

16:52

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

16:26

В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

16:12

Крайне нужны в войсках: офицер пояснил, кого будут призывать в ВСУ в сентябре

16:11

Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

16:10

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:09

Виталий Портников. Самолеты пылают в ПсковеВидеоблоги

15:26

ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

15:13

Как наладить режим дня школьника: лучшие советы перед началом учебного года

14:55

Невероятная оптическая иллюзия: лишь немногие увидят слово "лиса" за 5 секунд

14:48

Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

14:32

Не ведись на провокацию: топ-фраз манипулятора, после которых нужно бежать

14:28

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провалмнение

14:23

Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

14:06

Какой самый красивый знак зодиака: 3 суперхаризматичные женщины по гороскопу

13:42

Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

Реклама
13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Повалий на Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять