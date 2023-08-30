В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

В Украине заметно подорожало подсолнечное масло. Об этом сообщает специализированный портал "Минфин".
К примеру, по состоянию на 30 августа 2023 года бутылка емкостью 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн (этот показатель более чем на 4,5 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн).
По данным экспертам, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку 850 миллилитров:
- Auchan – 60,4 грн;
- Novus – 64,99 грн;
- Metro – 64,5 грн;
- Megamarket – 59,2 грн.
Кроме того, выросли цены и на масло "Щедрый Дар рафинированное" – с 60,62 до 62 грн за бутылку 850 мл (+1,5 грн). В целом же цены в магазинах за бутылку колеблются от 54 до 66 грн:
- Auchan – 54,3 грн;
- Metro – 65,9 грн;
- Varus – 65,8 грн.
Напомним, ранее Минэкономики предлагало повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.
При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.
Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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