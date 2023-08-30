В Украине подорожал продукт, без которого не обходится ни одна хозяйка

В Украине подорожало подсолнечное масло. К примеру, 30 августа бутылка 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн

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По данным экспертам, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине заметно подорожало подсолнечное масло. Об этом сообщает специализированный портал "Минфин".

К примеру, по состоянию на 30 августа 2023 года бутылка емкостью 850 мл "Олейны рафинированной" в среднем стоит 62,27 грн (этот показатель более чем на 4,5 грн превышает среднюю цену июля в 57,75 грн).

По данным экспертам, в отдельных сетях это масло продают по 59-65 грн за бутылку 850 миллилитров:

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Auchan – 60,4 грн;

Novus – 64,99 грн;

Metro – 64,5 грн;

Megamarket – 59,2 грн.

Кроме того, выросли цены и на масло "Щедрый Дар рафинированное" – с 60,62 до 62 грн за бутылку 850 мл (+1,5 грн). В целом же цены в магазинах за бутылку колеблются от 54 до 66 грн:

Auchan – 54,3 грн;

Metro – 65,9 грн;

Varus – 65,8 грн.

Напомним, ранее Минэкономики предлагало повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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