УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине взлетели цены на алкоголь: новая стоимость водки, вина и пива

5 марта 2023, 02:05
Подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.
водка
/ УНИАН

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.

Отмечается, что за месяц вино Vardiani Пиросмани красное подорожало почти на 5 гривен, составив 105,27 грн за 750 мл.

видео дня

В то же время цены на водку повысились с 113,25 грн до 116,83 грн. Речь идет о подорожании поллитровки Хлебного Дара.

Вместе с тем пиво марки Львовское светлое подорожало с 22,81 грн до 24,73 грн за 0,5 литра. В то же время пиво Черниговское светлое можно приобрести за 25,99 грн, тогда как месяц назад его стоимость составляла 27,54 грн за поллитра.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Читайте еще:

вино водка пиво
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:05

В Украине взлетели цены на алкоголь: новая стоимость водки, вина и пива

01:35

Военный эксперт оценил, какой план освобождения Крыма наиболее реальныйВидео

00:15

Из-за ошибок 1991 года сегодня лучшие из лучших отдают жизнь за нашу свободу - ДаниловВидео

00:10

Гороскоп на сегодня 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

04 марта, суббота
23:59

Может сбрасываться в 40 км от цели: РФ применила в Украине новые бомбы весом 1500 кг - Defense ExpressВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:21

"РФ не развалится после потери Крыма и Донбасса": есть только один сценарий распада России – экспертВидео

22:54

В гостях у россиянки: Лиза Ющенко отплясала под Аллегрову, которая поддерживает войну в УкраинеВидео

22:29

Реально ли в 2023 году вернуть Мариуполь: эксперт поделился прогнозомВидео

22:10

"В РФ начинается период реальных страданий": астролог спрогнозировала обострение на фронтеВидео

Реклама
21:32

"Так мы будем жить следующие 20 лет": есть 4 сценария завершения войны – журналистВидео

21:01

Выходят ли украинские защитники из Бахмута: у Зеленского дали четкий ответВидео

20:24

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

20:05

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

19:35

"Мы будем страной-победителем": Зеленский рассказал, как Украина после войны будет сосуществовать с РФВидео

19:04

Сейчас такого не делают: зачем в СССР добавляли соль в подсолнечное масло

18:42

Зачем 5 марта выбрасывали всю старую обувь из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

18:38

Что должно быть в гардеробе каждой женщины: 9 незаменимых вещей, которые всегда "спасут" образ

18:37

РФ убила ракетой в Запорожье 8-месячного ребенка и его семью: детали трагедииФотоВидео

18:23

Любовный гороскоп на неделю 6-12 марта: Козерогу – тупик, Весам - конфликтыВидео

18:15

Виталий Портников. О чем договорились Байден и ШольцВидеоблоги

Реклама
18:09

В ближайшее время командование ВСУ примет решение об отводе войск из Бахмута - ЖдановВидео

18:09

Бахмут: нужен уход - но организованный и своевременныймнение

18:08

Милые котики проживут очень долго: как заботиться о животных, чтобы не пришлось рано прощатьсяВидео

17:49

"Путин соберет все, что только можно": генерал объяснил последствия, если РФ объявит войну вместо "СВО"Видео

17:43

Для чего полезно пить цикорий: названы преимущества напиткаВидео

17:09

Россияне могут сделать "жест доброй воли" в Крыму: Свитан раскрыл неожиданный сценарийВидео

16:42

Гороскоп Таро на неделю 6-12 марта: Рыбам- возможности, Водолеям – судьбоносное решениеВидео

16:41

Как понять, что вы умираете: врачи назвали 4 признака

16:17

Скончался легендарный украинский музыкальный продюсер

16:07

Отец с сыном погибли вместе во время защиты Бахмута

15:58

Когда ВСУ начнут крупное контрнаступление: генерал-майор запаса СБУ сделал неожиданный прогнозВидео

15:53

Уничтожены и ранены сотни оккупантов: в ВСУ рассказали об операциях спецназа в Бахмуте

15:51

"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

15:38

Украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте - британский генералВидео

15:29

Угрожает "салютом из Калибров": Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в УкраинеВидео

15:10

Самые счастливые знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

14:59

"На стороне родины": легендарная советская певица высказалась по поводу войны в Украине

14:52

Зачем бросают обувь на провода: метки бандитов или лайфхак для кражи

14:52

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:51

Боевой рейд по Брянщине был согласован с Украиной - лидер "Русского добровольческого корпуса"Видео

Реклама
14:50

"Будет фронт на 1000 км через 5 областей РФ": война не закончится выходом ВСУ на границы 1991-го – СвитанВидео

14:27

"Можно разрушить с первого удара": военный эксперт указал на слабые места Крымского мостаВидео

14:09

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"Видео

13:47

Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

13:46

Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку векаВидео

13:19

Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана"Видео

12:56

В России наказали Орбакайте за смелость Пугачевой и ГалкинаВидео

12:53

Потери РФ зашкаливают: убиты и ранены 200 тысяч оккупантов — командующий НАТО

12:48

"Украинцев всех убить, вплоть до младенцев": русская пенсионерка выдала садистские фантазииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять