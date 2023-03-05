В Украине взлетели цены на алкоголь: новая стоимость водки, вина и пива

Подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

/ УНИАН

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива. Статистические данные приводит портал Минфин.

Отмечается, что за месяц вино Vardiani Пиросмани красное подорожало почти на 5 гривен, составив 105,27 грн за 750 мл.

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В то же время цены на водку повысились с 113,25 грн до 116,83 грн. Речь идет о подорожании поллитровки Хлебного Дара.

Вместе с тем пиво марки Львовское светлое подорожало с 22,81 грн до 24,73 грн за 0,5 литра. В то же время пиво Черниговское светлое можно приобрести за 25,99 грн, тогда как месяц назад его стоимость составляла 27,54 грн за поллитра.

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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