В Украине переписали ценники на важный в приготовлении еды продукт: что произошло

Осенью в Украине начали подорожать яйца. Как говорят эксперты, основная причина – рост цен на корм для кур (в первую очередь - комбикорма).

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В сентябре куриные яйца стоят почти на 3 грн больше, чем в августе / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине заметно подорожали куриные яйца. На данный момент десяток яиц марки "Квочка" стоит в среднем 48,5 грн (почти на 3 грн превышает среднюю цену августа в 45,82 грн). Об этом сообщает портал "Минфин".

По его данным, в отдельных сетях супермаркетов эти яйца продают по 46-51 грн за десяток. В частности:

Auchan – 46 грн;

Novus – 50,99 грн.

Еще больше подорожали куриные яйца марки "Ясенсвит". Их стоимость выросла более чем на 4 грн за десяток – со средних 46,34 грн до 50,37 грн.

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Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии порталу "Обозреватель" прямо утверждал ‒ яйца будет дорожать. Причиной этого он называл рост цен на корм для кур (и в первую очередь ‒ на комбикорм).

"Комбикорм – это кукуруза. Яйцо напрямую зависит в цене от того, какая будет цена урожая кукурузы: сколько соберут, как соберут. А в этом году урожай собирается на выросшем в цене дизеле – это точно ляжет в стоимость зерновых. То есть яйца в этом году подорожают", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее в Минэкономики выступали с предложением повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли начали подниматься цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах.

При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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