УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

Дмитрий Видоменко
24 сентября 2023, 08:38 обновлено 24 сентября, 08:38
Цены на продукты в Украине осенью – как говорит эксперты, в первую очередь подорожает хлеб и мясо. Причем по объективным причинам.
Хлеб, мясо
В первую очередь, согласно прогнозам, вырастут цены на хлеб и мясо / коллаж Главред

Осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин, сообщает портал "РБК-Украина".

В первую очередь, согласно его прогнозам, вырастет цена на хлеб.

"Мука уже на 5-7% выросла в цене. В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу — цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – объяснил он.

видео дня

Кроме того, из-за нехватки ресурса у аграриев вырастет стоимость мяса и птицы.

"Стоимость мяса будет однозначно расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина — из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и выращивании крупного рогатого скота, ощутимо полную зависимость от импорта", – сказал Стефанишин.

Эксперт также прогнозирует, что в Украине подорожают молочные продукты.

"По маслу – нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от зависимости мировых цен и того же роста экспорта", – указал он.

Напомним, ранее в Минэкономики предложили повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли постепенно растут цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
хлеб мясо цены на продукты
Реклама

Главное за день

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:51 Украина
"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:34 Украина
Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

20:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:38

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

08:37

Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень великомнение

07:51

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:47

Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?мнение

Польша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - БогдановПольша темой Украины отвлекает внимание от своих проблем, скандал затихнет после выборов - Богданов
06:35

Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

04:00

Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

Реклама
00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:24

Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

20:49

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

19:56

Личная армия Кадырова опасна для Кремлямнение

19:43

"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

19:27

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

Реклама
19:15

Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

17:49

Зачем добавлять соду в вино: решение популярной проблемы найдено

17:03

Украина применяет ракеты Нептун, но есть один нюанс – Буданов

16:35

"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

16:27

Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

16:12

"Вагнеровцы" вернулись на фронт: Тарнавский раскрыл подробности

15:57

Куда девать опавшие яблоки: несколько решений для вашего участка

15:19

У Байдена решили дать Украине ATACMS, ракеты поступят в ближайшее время – FT

15:08

Любовный гороскоп на неделю 25 сентября – 1 октября: Раку – встреча, Весам - новости

15:05

"Путин расстроится": Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

14:57

Что нужно сделать 25 сентября, чтобы привлечь счастье: приметы и запреты дня

14:49

Девушка потратила почти 600 000$ на уколы красоты и сделала самые большие губы Великобритании

14:46

У украинцев мозг в опасности: врач назвала мощное оружие против Альцгеймера

14:21

Россия может готовить провокации у границ Харьковщины и Сумщины – ВСУ

Реклама
13:57

У вас высокий IQ, если найдете 3 хитрых отличия между корзинами редиса всего за 9 секунд

13:46

Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

13:46

Катер РФ взорвали вместе с оккупантами: ВСУ потопили еще одно вражеское судноВидео

13:19

Гороскоп Таро на неделю 25 сентября – 1 октября: кому трудности, а кому прибыль

13:15

Как на украинском сказать "бегущая строка": ответ от Авраменко вас сильно удивит

12:55

Буданов рассказал, как Украине лучше использовать танки Abrams на поле боя

12:55

Зеленский жестко ответил "нейтральным посредникам": ты помогаешь Украине или РФ

12:51

В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

12:26

Отправил на аборт, распускал руки: "Валюха" из "Сватов" рассказала, как ее унижал муж

12:00

Именины 24 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять