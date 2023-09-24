Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

Цены на продукты в Украине осенью – как говорит эксперты, в первую очередь подорожает хлеб и мясо. Причем по объективным причинам.

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В первую очередь, согласно прогнозам, вырастут цены на хлеб и мясо / коллаж Главред

Осенью в Украине подорожают практически все основные продукты питания. Такое мнение высказал советник директора агропромышленного комплекса львовского оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Иван Стефанишин, сообщает портал "РБК-Украина".

В первую очередь, согласно его прогнозам, вырастет цена на хлеб.

"Мука уже на 5-7% выросла в цене. В этом году аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Когда засевали озимую пшеницу — цены на удобрения резко выросли и, соответственно, аграрии не имели финансового запаса. Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", – объяснил он.

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Кроме того, из-за нехватки ресурса у аграриев вырастет стоимость мяса и птицы.

"Стоимость мяса будет однозначно расти, цена на свинину и птицу уже выросла на 10%. Свинина — из-за нехватки ресурса. Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и выращивании крупного рогатого скота, ощутимо полную зависимость от импорта", – сказал Стефанишин.

Эксперт также прогнозирует, что в Украине подорожают молочные продукты.

"По маслу – нет видимых причин для роста стоимости, разве что сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики. Проблема с сахаром возникнет из-за мировой проблемы дефицита сахара и проблемы Индии. Фактически урожай у нас хороший, площади увеличены, а цена будет расти из-за зависимости от зависимости мировых цен и того же роста экспорта", – указал он.

Напомним, ранее в Минэкономики предложили повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли постепенно растут цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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