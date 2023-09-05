В Украине пришлось переписать цены на основной элемент борща: что случилось

В Украине значительным и заметным образом подешевела белокочанная капуста. Об этом сообщает специализированный портал "Минфин".
По состоянию на минувший понедельник, 4 сентября, килограмм такого овоща стоит в среднем 8,4 грн (и это на 1,71 грн меньше средней цены августа). Стало быть, выходит, что с начала сентября капуста дешевела на 42 копейки в среднем.
По данным экспертов, в супермаркетах белокочанную капусту продают по 8-10 грн.
К примеру:
- Auchan – по 7,9 грн;
- Varus – 7,5 грн;
- Megamarket – 9,9 грн.
Как заявил в комментарии порталу "Обозреватель" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, осенью нынешнего года украинцам следует ожидать снижения до минимальных показателей цен на несколько овощей:
- капусту;
- картофель;
- морковь;
- лук;
- свеклу.
Но, как прогнозирует Пендзин, на помидоры и огурцы цены вырастут. Впрочем, подорожание будет не очень большим и не должно превысить показатель в 5%.
Напомним, ранее в Минэкономики предложили повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.
Кроме того, сообщалось, что в украинских сетях розничной торговли начали расти цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.
Как сообщал позднее Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.
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