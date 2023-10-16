ВСУ зачищают вражеские окопы: оккупантов выбили с передовых позиций на Запорожье

Украинским бойцам зайти на вражеские позиции удалось со второй попытки, когда активизировались танки ВСУ.

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ВСУ продвигаются на Запорожье / Коллаж: Главред, Фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В Запорожской области продолжаются тяжелые бои, украинские подразделения продвигаются в сторону захваченного РФ Токмака.

Воины 65-й механизированной бригады рассказывают ТСН, что в начале контрнаступления сумели выбить оккупантов с первой позиции обороны на юге Запорожья.

Как уточняют украинские штурмовики, зайти на вражеские позиции им удалось со второй попытки, когда активизировались украинские танки. Однако оккупанты не сдавались и отстреливались до последнего, устроив ближний бой.

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Уточняется, что оккупанты выстроили линию обороны протяженностью 800 метров, которая состоит из блиндажей и огневых точек.

"Буквально на каждом шагу схроны с оружием, в данном случае ящики с кумулятивными для ручного противотанкового гранатомета. Фактически, вся позиция, метров 800 — электрифицирована. Кое-где, блиндажи в три наката", — рассказывает журналист.

Среди хлама наши военные нашли российские бронежилеты, амуницию, ящики с противогазами и запас продуктов, а глубоко под землей обнаружили десятки спальных мест, подчеркивается в сюжете.

В свою очередь оккупанты активизировали бомбовые удары по позициям ВСУ. Управляемые авиабомбы оккупанты бросают и по прифронтовым городам и селам. Но последние несколько недель КАБы – десятками взрываются, просто на позициях украинских военных.

"Тактика, ну это просто караул! Чтобы по пехоте стрелять КАБами ", – говорит военный "Барсук".

Враг имеет преимущество в небе, количестве штыков и артиллерии. Это неравная, круглосуточная, ужасная и изнурительная война за каждое поле и малейшую посадку, добавили журналисты.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом. Успешными действиями отличились бойцы подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Запорожье: HIMARS ВСУ взорвал мощную ТОС вместе с экипажем РФ. ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк", которая является "гордостью" российского ВПК.

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