ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

Успешными действиями отличились бойцы подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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ВСУ идут вперед на Запорожье / Коллаж Главред, фото pixabay, Генштаб ВСУ

В районе села Копани Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с передовых позиций.

Такую информацию городской голова Мелитополя Иван Федоров обнародовал в своем Telegram-канале.

По его данным, успешными действиями отличились бойцы подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Городской голова Мелитополя уточнил, что ВСУ с помощью танков выбили россиян с передовых позиций.

"Цена каждого освобожденного метра нашей земли - сверхбольшая!", - добавил Федоров.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отодвигают линию фронта. Украинские войска продолжали наступательные действия и сумели добиться успеха.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ зачищают фланги: оккупантов окружают под Бахмутом. Силы обороны отражают все атаки противника, а в будущем могут продвинуться вперед, рассказал Кирилл Сазонов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. Позиции россиян на Запорожье штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.

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