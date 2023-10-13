ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом

В районе села Копани Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с передовых позиций.
Такую информацию городской голова Мелитополя Иван Федоров обнародовал в своем Telegram-канале.
По его данным, успешными действиями отличились бойцы подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Городской голова Мелитополя уточнил, что ВСУ с помощью танков выбили россиян с передовых позиций.
"Цена каждого освобожденного метра нашей земли - сверхбольшая!", - добавил Федоров.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось о том, что ВСУ отодвигают линию фронта. Украинские войска продолжали наступательные действия и сумели добиться успеха.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ зачищают фланги: оккупантов окружают под Бахмутом. Силы обороны отражают все атаки противника, а в будущем могут продвинуться вперед, рассказал Кирилл Сазонов.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. Позиции россиян на Запорожье штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.
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