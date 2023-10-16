Впервые ВСУ получили преимущество в артвыстрелах: эксперт назвал причины

Российские заводы не могут технически выдавать больше установленного количества продукции. "Помощь" КНДР и Ирана "не смогла критически повлиять на ситуацию".

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ВСУ накрывают огнем оккупантов / Коллаж Главреда: Фото: Вернись живым, 22 отдельная механизированная бригада

ВСУ впервые за период полномасштабного вторжения получили преимущество в выстрелах артснарядов. Как отметил в блоге на Obozrevatel военно-политический эксперт Александр Коваленко, этому есть несколько причин. В частности - истощение складов боеприпасов самих оккупантов.

Коваленко отметил, что первые проблемы с боеприпасами у врага появились летом, а в октябре российский огневой потенциал РФ опустился ниже 10 тысяч выстрелов.

"Эта ситуация заставляет Россию еще со времен штурма Бахмута очень жестко распределять свой огневой потенциал, ограничивая большую часть фронта", - пояснил Коваленко. видео дня

Среди причин сокращения запасов БК, по мнению эксперта, - невозможность производственной линии противника технически выдавать больше установленного количества продукции, и все это - при ограничениях в технологической компоненте.

Именно поэтому Россия просит боеприпасы у КНДР и Ирана. Однако даже такая "помощь", в частности в виде 152 мм и 122 мм снарядов, "не смогла критически повлиять на ситуацию в зоне боевых действий".

Еще одной причиной Коваленко называет серьезный дефицит артиллерии.

"Начиная с мая 2023 года показатель потерь и показатель компенсации нельзя сравнить - в отрицательную сторону. Таким образом в РФ становится все меньше свободных артиллерийских единиц, которыми она может оперировать в зоне боевых действий. Кроме того, ухудшается их качество, поскольку компенсация осуществляется не благодаря производству новой артиллерии, а за счет тотального снятия с хранения, консервации старой советской артиллерии - преимущественно буксируемого типа", - отметил эксперт.

В России, среди прочего, есть и серьезные проблемы с серийным производством стволов.

Наконец, замечает Коваленко, российских войск проявляется не столько снарядный голод, сколько снарядный кризис.

"Понятно, что нынешние показатели могут быть ситуативными, и в ближайшие дни мы сможем даже наблюдать пиковые скачки в отстреле с российской стороны. Но это уже будет не системный отстрел среднестатистического БК, а конвульсии", - добавляет он.

Коваленко не исключает, что стандартный отстрел для оккупантов до конца 2023 года станет на уровне 5-7 тысяч выстрелов в сутки, тогда как ВСУ будут иметь стабильный показатель в 7-9 тысяч. А это уже не является паритетом, подчеркнул эксперт. Для российской армии, уточнил Коваленко, это - роковые цифры.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Проблема со снарядами

В сентябре 2023 года украинские военные под Бахмутом все еще жаловались, что враг сохраняет преимущество в артвыстрелах, а также стал активнее применять ударные дроны.

Но весной тогдашний министр обороны Алексей Резников подтверждал, что Украине для контрнаступления нужен был миллион снарядов. Он просил у ЕС отправлять ВСУ ежемесячно 250 тысяч таких снарядов.

Уже неделю Россия ведет новое наступление на востоке Украины, чтобы, в частности, оттянуть ресурсы ВСУ с участков, где у защитников наблюдаются успехи в продвижении.

Однако, по мнению Александра Коваленко, это заставит врага "снимать" определенную часть сил из-под Бахмута, что для оккупантов будет представлять новую угрозу. В России не хватает ресурсов, чтобы возобновить такое наступление, как в феврале 2022 года.

Война в Украине - последние новости

Несмотря на контрнаступление ВС РФ, украинские защитники продолжают продвигаться на Бахмутском и запорожском направлениях.

В то же время Россия не прекращает штурмов Авдеевки. Оккупация города, отметил военный "Легиона Свобода" Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

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