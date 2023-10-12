Наступление РФ уже в тупике: оккупантам придется "пожертвовать" одним городом

У России не хватает ресурсов, чтобы возобновить такое наступление, как в феврале 2022 года.

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ВСУ держат оборону и на некоторых участках идут вперед / Коллаж Главреда. Фото: 47 отдельная механизированная бригада, Бригада тактической авиации г.Васильков

У российских войск нет безоговорочной инициативы и преимущества ни на одном из плацдармов, где РФ в последние дни активизировала наступление. Врагу придется оголять фланги под Бахмутом, уверен военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

В настоящее время ВС РФ наступают на Лимано-Купянской оси, где оккупанты уже раз понесли большие потери летом, стянув новосозданную 26-ю общевойсковую армию. Однако, отметил Коваленко, командование не улучшило качественную составляющую войск и выбрало плохой для продвижения техники период.

В районе Бахмута ВСУ владеют инициативой и на юге наступают. Сейчас бои продолжаются за контроль над "трассой жизни" 0513, потеря которой для русских будет сопоставима с потерей всего сектора.

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В районе Авдеевки российские войска перешли в наступление, украинские же войска держат оборону, как в Марьинке.

В локации Старомлиновки - по речке Мокрые Ялы - инициатива переходит из рук в руки, добавил Коваленко.

ВСУ наступают на Запорожском направлении. Российские силы пытаются "заморозить" продвижение защитников людским ресурсом. Это наблюдается, в частности, "в треугольнике" Новопрокоповка-Вербовое-Очеретуватое.

Несмотря на местами "глухую" оборону россиян и продвижение ВС РФ на некоторых участках по линии фронта, у страны-агрессора нет сил для возобновления наступления образца февраля 2022 года.

Потому, считает Коваленко, у россиян может возникнуть потребность "заткнуть дыры" группировкой, которая сейчас находится в районе Бахмута.

"По ряду плацдармов очевидна нехватка ресурса для настолько масштабного наступления, например, Лимано-Купянская ось. В то же время создавая видимость повышенной угрозы в районе Авдеевки, русские упираются в укрепрайон, где им понадобится больше сил и средств, которые можно стянуть только из района Бахмута, где оборона у россиян и так сыплется", - объяснил эксперт.

Коваленко констатировал, что пока российским войскам удается тормозить таким образом продвижение украинских защитников.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине - последние новости

Россия перешла в масштабное контрнаступление на востоке Украины, чтобы оттянуть ресурсы ВСУ от Работино, где защитники успешно наступают с лета 2023 года.

Враг подтягивает резервы и постепенно вводит их в бой для окружения города Авдеевка. В то же время защитники противодействуют планам агрессора. Попытки вражеских штурмов пока не принесли значительных результатов.

В настоящее время российские войска подтягивают силы на Купянское направление и несут огромные потери в "мясных" штурмах.

Россия желает захватить город со стратегическим для нее объектом - железной дорогой через Купянск-Узловой, а также пробует достичь левого берега реки Оскол. Вместе с тем ВСУ ведут наступление под Мелитополем и ликвидировали на Таврическом направлении более 100 оккупантов.

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