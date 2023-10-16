Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

Возможны три сценария, в случае реализации которых будут применяться графики отключения электроэнергии в Украине, рассказали в Министерстве энергетики.

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Графики отключения света в Украине пока не применяются - Минэнерго / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине на данный момент не применяются графики отключения света. Во всех областях производится достаточно электроэнергии, поэтому экстренные меры не нужны. Свет может пропадать только в случаях массированных ударов оккупантов России по энергетической инфраструктуре, технологических нарушений и неблагоприятных погодных условий. Об этом заявили в Министерстве энергетики.

В Минэнерго опровергли слухи, согласно которым в Украине уже якобы применяются веерные отключения света.

"В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии", - сказали в ведомстве. видео дня

В Украине производится достаточно электроэнергии

В ведомстве акцентировали внимание на том, что пока ни в одной из областей страны свет на временной основе отключать не будут. Электроэнергии, которая производится, достаточно для нужд бытовых потребителей.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - указали в Министерстве.

Когда в Украине могут отключать свет

В Минэнерго уточнили, что отключения света возможны только в трех случаях: массированные удары войск РФ по энергетической инфраструктуре, технологические нарушения и неблагоприятные погодные условия.

"Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону", - подчеркнули в Министерстве энергетики.

Будут ли проблемы со светом в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко объяснил, сколько часов украинцы будут без света в ближайшие месяцы. По его словам, в Украине ожидают перебоев с электроснабжением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны российских оккупантов. Однако специалисты будут работать над тем, чтобы максимально быстро восстанавливать поврежденные объекты.

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением, сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. При этом она также добавила, что технически Украина готова к зиме – энергетические объекты отремонтированы.

Что будут делать, если в Украине долго не будет света, рассказали в Министерстве внутренних дел. Замминистра Алексей Сергеев заявил, что при Кабмине создан штаб, который будет оперативно решать проблемы ликвидации последствий обстрелов критической инфраструктуры.

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