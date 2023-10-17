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"России это выгодно": эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в Израиле

Алёна Воронина
17 октября 2023, 02:45
Кремль надеется, что удастся отвлечь внимание от войны в Украине по двум причинам.
Максим разумный, война В Израиле
Эксперт объяснил, почему Путин радуется войне в Израиле/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Стране-агрессору России выгодна война между Израилем и ХАМАС, потому что это может отвлечь внимание других стран мира, в частности, США, от войны в Украине.

Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду. Он отметил, что РФ надеется на снижение внимания к Украине с одной стороны из-за того, что мир уже начал воспринимать ситуацию в нашем государстве как обыденность, а с другой – из-за новой вспышки войны в Израиле.

"Понимаете, почему нападение России так остро воспринялось западными странами? Потому что это был резкий всплеск насилия. То есть в мире все как – то начали привыкать к нормальному сожительству, что вопросы как-то решаются, и тут вдруг – нападение на мирную страну. Когда зло и насилие распространяются, становятся бытовым явлением, то на этом фоне, конечно, уже теряется интерес, острота восприятия ситуации в Украине. С другой стороны, есть расчет на то, что Запад и Соединенные Штаты будут вынуждены реагировать, переключить свое внимание", – отметил Розумный.

По его словам, так же Украине было бы выгодно, если бы в РФ открылся какой-то второй фронт.

"Представьте себе, что, например, в России открылся какой-то второй фронт где-то на Дальнем Востоке или в Центральной Азии. Конечно, для нас это было бы большим облегчением. Так же и для России переключение Соединенных Штатов и западного мира на другой очаг конфликта является выгодным", – подытожил эксперт.

Смотрите видео интервью Максима Розумного Главреду о войне в Израиле:

Кто такой Максим Розумный?

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Война в Украине

Ранее в ВСУ сообщали, что войска РФ провалилась возле Авдеевки и Работиного, сбит Су-25. На Таврическом направлении за прошедшие 24 часа уничтожили 36 единиц боевой техники российских оккупантов и ликвидировали 472 военных РФ, рассказали в ВСУ.

Также ранее военный журналист Юрий Бутусов отмечал, что в РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм. Под Авдеевкой враг создал преимущество в 3-4 раза в количестве личного состава, а также в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Напомним, военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев отмечал, что большое наступление оккупантов началось, Россия бросила все силы на захват стратегического города. План большого наступления России начинает реализоваться на Купянском направлении. Именно на этот участок фронта враг перебросил подразделения новосозданной 25-й армии.

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