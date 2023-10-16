ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

Армия Украины за прошедшие сутки отбила атаки оккупационных войск агрессора России на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях. Украинские войска на Таврическом направлении уничтожили 36 единиц военной техники врага и ликвидировали 472 военных. Также на днях был сбит уже третий за неделю российский штурмовик Су-25. Об этом рассказали в Объединенном пресс-центре Сил обороны Украины на Таврическом направлении.
В сводке Сил обороны говорится о том, что украинские войска продолжают оборонительные на востоке и юге и наступательные военные операции на Мелитопольском направлении Запорожской области.
В Донецкой области ВСУ на днях сбили уже третий за неделю вражеский штурмовик Су-25.
Донецкая область и Авдеевское направление
На Авдеевском направлении российские подразделения осуществляли штурмовые действия в районе Авдеевки, Керамик, Степового, Тоненького, и Северного Донецкой области. Отбито более 15 вражеских атак.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки отбито 15 атак в районе Марьинки.
На Шахтерском направлении оккупанты атаковали в районе севернее Приютного Донецкой области. Атаки отбиты.
На Запорожском направлении враг четыре раза пытался восстановить утраченные позиции в районе Работино Запорожской области, но безуспешно.
Угроза ударов России
В Силах обороны Таврического направления предупредили о присутствии высокого уровня угрозы применения войсками РФ ракет и БПЛА по объектам военной и гражданской инфраструктуры.
Потери войск РФ
За минувшие сутки на Таврическом направлении ликвидировали 472 российских оккупантов. Уничтожено 36 единиц боевой техники, в том числе и самолет Су-25.
Война России против Украины
Оккупанты России несколько дней пытаются наступать на Авдеевку, но не достигают каких-либо существенных успехов. В американском Институте изучения войны считают, что заявление директора Кремля Владимира Путина об "активной обороне", в том числе и на Авдеевском направлении, свидетельствуют об отсутствии перспектив дальнейшего продвижения захватчиков в ближайшее время.
Войска РФ пытаются атаковать ВСУ с целью окружения Купянска, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск, капитан Илья Евлаш. По его словам, оккупанты хотят выйти на рубеж реки Оскол, чтобы создать "коридор" до Боровой.
ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье, рассказали в Институте изучения войны. В частности, украинские войска достигли частичных успехов и продвинулись к железнодорожной линии севернее Клещиевки, а также возле Работино и Вербового.
Другие новости:
- Осенью и зимой войска РФ могут применить рекордное число БПЛА Shahed – Игнат
- ВСУ ударили по войскам РФ в захваченном Джанкое: в ГУР раскрыли детали операции
- Войска РФ возят "зубы дракона" и готовятся к "обороне" Мариуполя – партизаны