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NYT: в Европе не знают, как изготовить обещанный Украине миллион снарядов

Яна Ставская
28 сентября 2023, 18:46 обновлено 28 сентября, 18:52
В ЕС еще в марте обещали закупить Украине "миллион снарядов" до конца 2023 года.
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У россиян все еще преимущество в артиллерийских выстрелах / Коллаж Главреда: Фото: "Повернись живим", 22 отдельная механизированная бригада

Западные оружейники озадачены обещанием Европейского Союза поставить Украине миллион снарядов 155 мм в ближайшее время.

Как пишет The New York Times, у оружейников все еще не хватает необходимых мощностей. Кроме того, у компаний есть явные проблемы с цепочками поставок.

Утверждается, что некоторые эксперты, чиновники и производители оружия высказывают сомнения по этому поводу. По их словам, ВПК Европы, возможно, не нарастит производство боеприпасов так быстро, чтобы достичь обещанного миллиона.

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"Я не знаю, откуда это берется. Производственной отрасли нет. Я думаю, что нам не надо говорить, что это невыполнимо, но я сейчас не могу понять, как это сделать", - заявил представитель норвежской вооруженной компании Nammo, покрывающей около 25% всего производства снарядов в Европе, Мортен Брандцаег.

С марта европейские страны стали жестче подходить к оценке и пополнению потребностей в БК не только для Украины, но и для покрытия собственных военных запасов.

В ЕС подписали минимум 8 контрактов с производителями на изготовление артснарядов.

Само производство боеприпасов происходит еще до получения компаниями полной оплаты.

Впрочем, из-за" атрофии" отрасли в течение последних 30 лет оружейники в конце концов столкнулись с дефицитом ресурсов и "пробелами" в цепочках поставок, чтобы доставить миллион снарядов в установленный срок.

Снаряды для Украины

20 марта 2023 года страны ЕС договорились совместно закупить миллион снарядов для Украины в течение ближайшего года на сумму более 2 миллиардов евро.

Аартилерийские снаряды 155 мм производятся в Польше, Франции и Германии. Из суммы в 2 млрд евро половина должна быть использована для возмещения расходов на поставку боеприпасов из арсеналов армий стран Евросоюза.

Тогдашний министр обороны Алексей Резников подтверждал, что Украине для контрнаступления нужен был миллион снарядов. Он просил в ЕС отправлять ВСУ ежемесячно 250 тысяч таких снарядов.

Затем в FT появилась информация, что нехватка пороха, тротила и других взрывчатых веществ мешает странам Евросоюза стабильно изготавливать боеприпасы.

Уже во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским 28 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о контрактах на изготовление снарядов для Украины на €2,4 млрд.

Несмотря на западную поддержку, подтверждают военные, у врага все еще преимущество в артиллерийских выстрелах на горячих участках фронта.

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