"Душить, не отпуская вообще": Арестович угодил в громкий скандал по поводу женщин

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал – на это раз с сексистским оттенком.

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Арестович, девушка / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович устроил очередной скандал – на это раз с сексистским душком. На своем платном закрытом видеосеминаре он пропагандировал, ни много, ни мало, физическое и моральное насилие в отношении женщин. Об этом в Telegram написала народный депутат Инна Совсун.

Судя по всему, Арестович сильно увлекся повестью "Собачье сердце" скандального советского писателя и украинофоба Михаила Булгакова. И предложил мужчинам вести себя ровно так же, как персонаж этого произведения Шариков поступал с кошками.

"Мальчики, пока нас девочки не слышат и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить, что хочется сделать с этими созданиями в норме? Придушить! При чем душить, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Нет, сначала, конечно, хочется [заниматься с ними интимом – грубо, Главред], но потом, когда уже надоело или привыкли, дальше хочется придушить. Задушить, чтобы ее никогда не было и еще после этого года три не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим нытьем, с тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, с попыткой не пускать и так далее", – заявлял Арестович.

И это было только начало. Также Совсун (с подачи блогерок из проекта "Палає") опубликовала некоторые другие цитаты Арестовича из вебинара. В частности ‒ "женщина должна смотреть на мужчину, как на идола", "во время ссоры мужчина должен отойти подальше, бросить кошелек и сказать: "Иди, купи себе все, что хочешь"". И так далее, и в том же духе.

"Я написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса ‒ распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости", ‒ написала Совсун.

Напомним, ранее в августе прошлого года в интервью Дмитрию Гордону тогдашний советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах при одном условии – если Владимир Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру.

До того сообщалось о том, что известная украинская поп-певица (и бывшая солистка группы Nikita) и волонтер Даша Астафьева удивила поклонников новыми фото с советником руководителя Офиса президента Алексеем Арестовичем.

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