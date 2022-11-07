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"Зачем говорить с трупом": Арестович разложил по полочкам тему с переговорами

7 ноября 2022, 15:48

Запад не откажет Украине в поддержке, даже если страна не захочет идти на переговоры с Путиным.

Арестович, переговоры Украины и РФ
Арестович объяснил, будут ли переговоры с РФ / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Заявления о переговорах Москвы и Вашингтона являются российской информационной операцией. РФ пытается запугать украинцев словами о том, что Запад якобы откажется поддерживать страну, если власти откажутся от переговоров. Об этом написал советник Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович убежден, что Кремль продвигает такую "кампанию", чтобы получить несколько месяцев передышки. За это время РФ могла бы собрать необходимое количество мобилизированных, накопить много иранских ракет и дронов, собрать нужную военную технику и "подморозить" Украину.

"Принудить нас к переговорам с Путиным невозможно. Это четко дал понять Президент и данное решение пересмотру не подлежит. Путин - международный военный преступник. С такими не договариваются и переговоры не ведём. К тому же он, скорее всего, не доживет до конца войны (как минимум, как политическая фигура). Зачем говорить с трупом?" - написал Арестович.

Он отметил, что Украина будет готова начать переговоры только в том случае, если в РФ сменится руководство, а также если российские военные покинут украинскую землю.

В таком случае на переговорах Украина будет согласна рассмотреть лишь вопросы выдачи военных преступников, выплаты репараций, возврата всех военнопленных, а также будут обсуждать дальнейшие правила существования.

"Это не мы не готовы к переговорам. Это РФ не хочет переговоров. Кремль хочет выполнения его условий - оставить за ним все "завоёванные" территории. Это не переговорная позиция. Это ультиматум", - добавил Арестович.

Арестович также развеял миф о том, что Запад якобы "откажет" Украине в помощи. Военная помощь, которая поступает в Украину, постоянно увеличивается. Также на Западе продолжают расти бюджеты на военное производство.

"Запад никогда не откажет нам в поддержке. По причинам, лежащим в самом Западе и в его международных задачах. Запад просто не может позволить себе ни проиграть, ни даже компромиссов, потому, что это будет означать конец Запада в прежнем виде", - объяснил советник Офиса президента.

Самым болезненным для Путина Арестович считает то, что Европа активно готовится к военным вызовам.

Советник Офиса президента также анонсировал, что ежедневное количество "двухсотых" оккупантов будет увеличиваться.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук прокомментировала вероятность мирных переговоров с Россией. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, подчеркнула она и заявила, что говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли.

Также ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к переговорам с РФ. Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме, эта открытость должна быть чисто декларативной и необходима для сохранения поддержки Украины со стороны тех государств, которые опасаются затягивания войны на годы.

Другие новости:

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