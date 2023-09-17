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Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

Андрей Ганчук
17 сентября 2023, 13:38 обновлено 17 сентября, 13:48
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Конфликт агрессора России и Украины надолго, Москва ищет новые формы империи и должна оказаться на развилке в 2032 или 2035 году, считает Алексей Арестович.
Арестович, ВСУ
Война в Украине может затянуться на 9 лет, конфликт с Россией надолго - Арестович / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 53-я ОМБр

Существует сценарий, при котором война России против Украины может затянуться на 9 лет – до 2032 года. Не исключено затягивание горячей фазы конфликта как на несколько лет, так и на все десятилетие. Такой вариант развития событий Москва способна вытянуть только при помощи Китая, который тогда возьмет страну-агрессора на свое содержание. Об этом заявил бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович.

В эфире Alpha Media он рассказал о том, что РФ продолжает искать новые формы имперского существования государства и может найти свой шаблон к 2032-2035 году.

"Россия ищет новые формы империи. По срокам, электоральным в том числе, она должна ее отыскать, стать на развилку 2032-35 года. До этого точно будет продолжаться активная фаза противостояния. Но активная фаза геополитического противостояния не означает активную фазу боевых действий. Может означать, но не обязательно означает", - считает Арестович.

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Горячая фаза войны может затянуться на десятилетие

По его словам, даже если военное противостояние России и Украины завершится, конфликт будет продолжаться в других измерениях – пропагандистском, экономическом или дипломатическом. Российские спецслужбы надолго останутся в Украине.

Как полагает эксперт, конфликт с Москвой надолго, и есть вероятность, согласно которой горячая фаза войны может затянуться как на несколько лет, так и на десятилетия.

"Мы с ними в конфликте очень надолго, и из этого нужно выходить во время строительства Украины как таковой, всех наших стратегических планов. При определенных условиях есть сценарий, где мы в горячей фазе будем воевать еще несколько лет, возможно, вплоть до самого 2032 года ", - прогнозирует Арестович.

Россия сможет долго воевать только под патронатом Китая

Однако, предполагает аналитик, такой сценарий возможен только в том случае, если Россия получит внешнюю поддержку, которая позволит ей вести затяжную войну. Не исключено, что ее возьмет под свой патронат Китай.

"Когда Китай полностью берет Россию на свое военное содержание. Или она находит еще подобный источник, позволяющий поставлять, вооружать регулярно сотни тысяч людей или миллионы. Я, кроме Китая, никого не вижу, кто потянет это. Насколько это нужно Китаю – у меня огромные сомнения, хотя при определенном варианте какие-нибудь 1,5% на этот сценарий остается", - считает Арестович.

Война РФ и Украины может пойти по ирано-иракскому сценарию

Также он добавил, что Украине нужно быть готовой к продолжительной войне. Российско-украинская война может пойти по сценарию конфликта Ирана и Ирака и сопровождаться постоянными обстрелами территорий с двух сторон.

"Но то, что противостояние будет достаточно жестким даже после прекращения боевых действий, я не сомневаюсь. Например, такой сценарий – ни одного солдата на территории Украины уже нет, а обстрел из-за границы продолжается. Война городов, стреляют ракетами и т.д. Такая фаза когда-то была в ирано-иракскую войну — стороны иссякли, и настал период, когда они забросали друг друга баллистическими ракетами довольно долго. Может, и у нас такое будет", - подчеркнул Алексей Арестович.

Когда в Украине закончится война

Война будет длиться до тех пор, пока войска России будут находиться на территории Украины, сказал в интервью западным средствам массовой информации президент Владимир Зеленский. Команда украинского гаранта готовится к возможному сценарию длительной войны.

Война в Украине не будет затяжной, считает руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. По мнению начальника ГУР, Россия не способна к ведению затяжной войны.

Война в Украине затянется, нужно готовиться к длительной борьбе, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как полагает он, в итоге украинское государство присоединится к Североатлантическому альянсу.

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ВСУ войска России Алексей Арестович война России и Украины
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