Арестович собрался баллотироваться на выборах президента, но есть условие

Алексей Арестович назвал условие, при котором будет баллотироваться в президенты / t.me/O_Arestovich_official

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о своих президентских амбициях. По его словам, он будет баллотироваться на пост главы государства на следующих президентских выборах при одном условии – если Владимир Зеленский не будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом Арестович рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Я сейчас скажу то, что никому до сих пор не говорил. Все говорят о моем сумасшедшем рейтинге. Допустим. Но мой рейтинг - это рейтинг президента. Я себя от президента никогда не отделяю. Я никогда не подставляю людей, с которыми работаю. Вообще сейчас эти разговоры для меня вообще не совсем корректно вести", - сказал Арестович.

"Если он (Зеленский, – ред.) пойдет на второй срок, я его подрезать не буду. А если нет – нужно думать. (Если Зеленский по каким-то причинам не будет подаваться), я пойду. Я это понимаю, как возможность сделать что-то хорошее для людей. Не как возможность монетизировать рейтинг", – сказал советник руководителя Офиса президента.

При этом он опроверг слухи о том, что якобы он вместе с другим советником Андрея Ермака Михаилом Подоляком планируют создать политическую партию.

"Это сплетни", – заверил Арестович.

Как сообщал Главред, в январе 2021 года депутат Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения говорил о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок.

Согласно опросу КМИС, проведенному в январе 2022 года, более 60% украинцев не поддерживают идею того, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался на второй срок.

Другие новости: