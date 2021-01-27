Зеленский признался, будет ли идти на второй срок

Зеленский намерен идти на второй срок / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения поведал о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ранее изгнанный из фракции Слуга народа депутат Гео Лерос.

"Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок", — написал Лерос.

День рождения Зеленского - о чем сообщалось ранее: