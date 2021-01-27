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Зеленский признался, будет ли идти на второй срок

27 января 2021, 22:58
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Президент решил принимать участие в следующих выборах.

Зеленский
Зеленский намерен идти на второй срок / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения поведал о своих амбициозных планах идти на второй президентский срок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ранее изгнанный из фракции Слуга народа депутат Гео Лерос.

"Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок", — написал Лерос.

День рождения Зеленского - о чем сообщалось ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский на днях праздновал день рождения – 25 января главе государства исполнилось 43 года.
  • Зеленский начал свое утро в спортзале и опубликовал селфи в Instagram. "43 - по паспорту, 30 - в душе", - подписал фото президент.
  • 25 января в Офисе президента опубликовали видео, в котором главу государства Владимира Зеленского с днем рождения поздравляют жители разных частей Украины.
  • Украинцы в этот день тоже решили поздравить президента. Одни устроили тарифный майдан – сначала протестовали возле Офиса президента, а потом направились к его резиденции в Конча-Заспе и в качестве подарка забросали дачу платежками. Другие в этот день высказали свои пожелания в социальных сетях.

президент Украины выборы в Украине Евгений Зеленский Офис президента Гео Лерос
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