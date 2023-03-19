УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImes

19 марта 2023, 14:29
Как считают производители оружия, на увеличение объемов производства только лишь пороха до нужного уровня уйдет не менее трех лет.
ЕС, снаряды
Снаряды и флаг ЕС / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Нехватка пороха, тротила и прочих взрывчатых веществ мешает странам Евросоюза стабильно изготавливать и поставлять боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщает западное издание Financial TImes со ссылкой на чиновников и представителей оружейного рынка.

Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что фундаментальной проблемой Европы является невозможность очень быстро наладить производство оружие на уровне, который необходим при полномасштабном вооруженном конфликте.

Как говорит председатель Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинек, "очень сложно" увеличить производство боеприпасов для артиллерии за короткое время ‒ особенно, если не хватает сырья. Он заявил, что в Европе нет крупных производителей необходимого сырья. Как считает Хинек, на увеличение объемов производства пороха до нужного уровня уйдет не менее трех лет.

видео дня

Позднее представитель компании Explosia ‒ чешского производителя 155-мм боеприпасов ‒ сообщил Financial TImes, что заводы компании сейчас работают на полной мощности, а увеличивать объемы производства станем возможным не ранее 2026 года.

Дефицит взрывчатых веществ привел к росту их цены вдвое, а в некоторых случаях ‒ даже втрое, заявил журналистам Антонио Каро, гендиректор компании FMG, которая тоже производит 155-мм боеприпасы. И, естественно, подорожание сырья привело к росту цены на боеприпасы. По его словам, сейчас обычный снаряд стоит 850 евро (+20% выше, чем до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину).

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Также сообщалось Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

Другие новости по теме:

склады боеприпасов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:03

Японцы не едят молочные продукты и живут дольше всех: в чем секрет

14:53

Грустный праздник для короля: Чарльз III трогательно поздравил Елизавету II с Днем материВидео

14:53

"Должна огорчить врунов": Пугачева высказалась по поводу концерта Меладзе

14:49

Украина выпала из топ-повестки в США: эксперт объяснил "зраду"

14:29

ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImesВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:19

Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один деньВидео

14:05

Украину до конца марта накроют снегопады: синоптики назвали датыВидео

13:33

В ООН снова платят денежную помощь украинцам: в правительстве пояснили, как оформить

13:13

С 1 апреля украинцев ждет неприятный "сюрприз": тарифы на воду и электроэнергию хотят изменитьВидео

Реклама
13:09

"Это вообще смешно": Полякова откровенно рассказала, почему не видит в Кароль конкуренткуВидео

13:03

Германия арестует Путина, если его нога ступит на территорию страны - министр юстиции ФРГВидео

13:00

"Россияне снова курят": в Каховке прогремело много взрывов, все окутано дымомВидео

12:46

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

12:39

Провела обряд на гибель Путина: Злата Огневич "превратилась" в шаманкуВидео

12:33

"Их планы проваливаются": у Зеленского сообщили хорошие новости по БахмутуВидео

12:32

Делали и подделывали: что на самом деле было в банках с берёзовым соком в СССР

12:02

Политтехнолог пояснил, потерял ли окончательно Кадыров доверие ПутинаВидео

12:01

Гости съедят и попросят еще: безумный салат "Селедочка в шубке" по-новому рецептуВидео

11:34

Больше не один дома: Маколей Калкин стал отцом во второй разВидео

11:26

Все планы Москвы о вторжении строились на пропагандистах: Вятрович рассказал, как РФ села в лужуВидео

Реклама
10:52

Мишина жестко ответила хейтерам, обвинившим ее в нездоровом похуданииВидео

10:35

Шкарлет сделал ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и наукиВидео

10:00

Новые жесткие правила: юрист объяснил, кто из военнобязаных мужчин может выезжать за границуВидео

09:58

Ордер на арест Путина и провал китайской дипломатиимнение

09:28

Россияне врут о захвате 70% Бахмута - ISWВидео

09:01

Кто по закону из мобилизованных в ВСУ может служить по месту жительства: объяснение юристаВидео

08:59

В РФ не скрывают, что это "люди иного сорта": Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят ПутинаВидео

08:12

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – PoliticoВидео

07:26

Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в УкраинуВидео

06:38

Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?мнение

05:30

"Диктаторы хорошо не заканчивают": политик из США спрогнозировал конец для ПутинаВидео

04:40

Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства МосквыВидео

03:40

Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцамВидео

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:51

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

18 марта, суббота
23:16

Джеджула оправдался за слова про сына

23:08

В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие деталиВидео

22:18

Марк Фейгин. Суд в Гааге взял Путина за задницуВидеоблоги

Реклама
22:11

Есть пострадавшие: под Москвой загорелся один из крупнейших химзаводовВидео

21:41

Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний - ЗеленскийВидео

21:36

Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуациюВидео

21:17

"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в МосквеВидео

20:41

Армия Украины пойдет в контрнаступление, чтобы выбить войска РФ за границы 1991 года – спикер ВСУВидео

20:27

"Путин "помазал на престол": сын Кадырова может стать его преемником - политтехнологВидео

19:41

Пригожин и Кадыров могут стать угрозой власти Путина – внешняя разведка ЭстонииВидео

19:29

Лайфхак, который всех удивит: зачем опытные хозяйки бросают лимон в воду для варки яицВидео

18:57

"Отбросьте власть Москвы": Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре

18:36

Почему наказать Россию за геноцид украинцев будет непростомнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять