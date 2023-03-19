ЕС трудно в поставлять боеприпасы ВСУ из-за нехватки взрывчатки - Financial TImes

Как считают производители оружия, на увеличение объемов производства только лишь пороха до нужного уровня уйдет не менее трех лет.

Снаряды и флаг ЕС / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Нехватка пороха, тротила и прочих взрывчатых веществ мешает странам Евросоюза стабильно изготавливать и поставлять боеприпасы для ВСУ. Об этом сообщает западное издание Financial TImes со ссылкой на чиновников и представителей оружейного рынка.

Немецкий чиновник на условиях анонимности заявил журналистам, что фундаментальной проблемой Европы является невозможность очень быстро наладить производство оружие на уровне, который необходим при полномасштабном вооруженном конфликте.

Как говорит председатель Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинек, "очень сложно" увеличить производство боеприпасов для артиллерии за короткое время ‒ особенно, если не хватает сырья. Он заявил, что в Европе нет крупных производителей необходимого сырья. Как считает Хинек, на увеличение объемов производства пороха до нужного уровня уйдет не менее трех лет.

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Позднее представитель компании Explosia ‒ чешского производителя 155-мм боеприпасов ‒ сообщил Financial TImes, что заводы компании сейчас работают на полной мощности, а увеличивать объемы производства станем возможным не ранее 2026 года.

Дефицит взрывчатых веществ привел к росту их цены вдвое, а в некоторых случаях ‒ даже втрое, заявил журналистам Антонио Каро, гендиректор компании FMG, которая тоже производит 155-мм боеприпасы. И, естественно, подорожание сырья привело к росту цены на боеприпасы. По его словам, сейчас обычный снаряд стоит 850 евро (+20% выше, чем до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину).

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Также сообщалось Соединенные Штаты Америки планируют в течение 2 лет увеличить производство артиллерийских боеприпасов на 500% и дойти до уровня производства 90 тысяч снарядов ежемесячно.

Такое увеличение производство необходимо из-за необходимости помогать боеприпасами Украине для защиты от российских оккупантов.

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