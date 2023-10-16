Оккупанты яростно штурмуют Авдеевку: в ГУР назвали главную цель РФ

Российские оккупанты наступлением в районе Авдеевки Донецкой области пытаются оттянуть украинские силы.
Стратегия Украины – освобождение юга и Донбасса, подчеркнул в эфире телеканала Мы – Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
По его словам, ВСУ продолжают наступательные операции по нескольким направлениям и имеют продвижение.
"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка – это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", – отметил представитель военной разведки.
Он подчеркнул, что украинская стратегия – это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову.
"В Авдеевке активизация не случайна", - резюмировал Юсов.
Бои за Авдеевку
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм. Под Авдеевкой враг создал преимущество в 3−4 раза в количестве личного состава, а также в бронетехнике, артиллерии и авиации.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки. ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.
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