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Оккупанты яростно штурмуют Авдеевку: в ГУР назвали главную цель РФ

Алексей Тесля
16 октября 2023, 17:49 обновлено 16 октября, 17:53
Активизация боевых действий в Авдеевке не случайна, подчеркнул Андрей Юсов.
Юсов
Андрей Юсов назвал цель атак РФ под Авдеевкой / Коллаж: Главред: Фото: УНИАН

Российские оккупанты наступлением в районе Авдеевки Донецкой области пытаются оттянуть украинские силы.

Стратегия Украины – освобождение юга и Донбасса, подчеркнул в эфире телеканала Мы – Украина представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, ВСУ продолжают наступательные операции по нескольким направлениям и имеют продвижение.

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"Враг не просто ждет и пытается принимать меры, Авдеевка – это попытки расконцентрировать наши силы, чтобы перебросить наши подразделения туда. Это сложная и постоянная борьба", – отметил представитель военной разведки.

Он подчеркнул, что украинская стратегия – это освобождение юга и Донбасса, перерезание сухопутного коридора во временно оккупированный Крым и движение к полуострову.

"В Авдеевке активизация не случайна", - резюмировал Юсов.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм. Под Авдеевкой враг создал преимущество в 3−4 раза в количестве личного состава, а также в бронетехнике, артиллерии и авиации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки. ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Ранее представитель Сил обороны Украины Александр Штупун сказал, что у оккупантов большие потери под Авдеевкой. За несколько суток боев россияне потеряли более 3 тысяч своих военных.

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Авдеевка война на Донбассе ГУР война России и Украины Андрей Юсов
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