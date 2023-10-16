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Эксперт спрогнозировал сроки войны в Израиле

Яна Ставская
16 октября 2023, 17:52 обновлено 16 октября, 18:01
Конфликты на Ближнем Востоке обычно быстро заканчиваются, но есть одно "но".
израиль, ізраїль, цахал, хамас, газа
Есть сценарий, по которому война в Израиле может затянуться / Коллаж Главреда. Фото: скриншот відео, ua.depositphoto.com

Война в Израиле в ее нынешнем состоянии вряд ли будет длиться дольше месяца, отметил в интервью Главреду доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

Однако сроки войны в Израиле будут зависеть от того, не появятся ли новые стороны конфликта.

"Если она не перерастет во что-то большее, с привлечением новых субъектов, то предыдущий опыт конфликтов на территории Израиля показывает, что это вряд ли может быть долгая история - это все займет до месяца времени, не больше. Потому что "ХАМАС" будет разгромлен в ближайшее время, а если больше никто не вмешается в эту ситуацию, то на этом военная фаза может быть закончена довольно быстро", - сказал Розумный.

Смотрите видео интервью Максима Розумного Главреду о войне в Израиле:

Наземную операцию в Газе израильтяне могут начать с полной зачистки и вытеснения арабского населения, что пока, подчеркнул Розумный, "выглядит фантастически".

"Но если нет, то это будут какие-то точечные удары, которые не должны забрать много времени. Собственно, так привыкли на Ближнем Востоке воевать, потому что это, кроме всего прочего, маленькая территория", - объяснил эксперт.

В любом случае фокус будет переключен больше на Израиль, чем на Украину, констатировал Розумный.

"Потому что даже если боевые действия будут непродолжительными, то политическое урегулирование займет очень много времени, что является традицией для этого региона. И эти новые переговоры, и заявления Лиги арабских государств, и американское участие, и русские, очевидно, не будут сидеть молча – все это займет длительное время. И для нас это действительно переключение внимания, которое, кстати, имеет чисто медийно-технологическую природу", - добавил он.

Кто такой Максим Розумный?

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Война в Израиле

7 октября ХАМАС перешел в наступление на Израиль - боевики прорвали границу и совершили ряд преступлений против гражданских, захватив при этом кусок территории страны.

Уже через несколько дней армия Израиля ситуацию стабилизовала. Командование отчитывалось о возвращении под контроль всех ранее захваченных ХАМАСом районов. Происходили одиночные перестрелки с боевиками. Однако террористы до сих пор удерживают гражданских заложников, в том числе граждан других стран.

Затем министр обороны страны Йоав Галант заявил о том, что Иерусалим переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

Операция была запланирована на выходные, но ее отложили на несколько дней, по крайней мере, частично из-за погодных условий, которые затруднили бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия наземных сил, сообщили офицеры.

Хотя все это произошло на фоне угроз Ираном, что Тегеран вмешается в войну в случае вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа. США и Израиль обеспокоены ситуацией - второй фронт может быть открыт на севере Израиля, если "Хезболла" при поддержке Тегерана пойдет на военное вторжение.

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