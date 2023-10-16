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"Россия убивает эту организацию": Кулеба призвал выгнать агрессора из ОБСЕ

Юрий Берендий
16 октября 2023, 17:39 обновлено 16 октября, 17:39
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Россия фактически взяла ОБСЕ в заложники. Он настаивает на исключении России из организации.
Кулеба, ОБСЕ
Кулеба призвал выгнать Россию из ОБСЕ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Верховная рада Украины

Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из состава ОБСЕ. По мнению министра иностранных дел Украины Кремль убивает эту оранизацию изнутри

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Албании Буяром Османи.

"Москва фактически взяла ОБСЕ в заложники, манипулируя принципом консенсуса и таким образом разрушая организацию изнутри", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, страна-агрессор сейчас пытается посеять хаос и дестабилизацию, и именно она представляет наибольшую угрозу для сотрудничества и безопасности в Европе.

Он указал на необходимость исключить Россию из ОБСЕ и отделить ее от Европы, как способ спасти ОБСЕ, безопасность и сотрудничество в Европе.

"Все, что сейчас делает Россия в ОБСЕ, убивает эту организацию... Ситуация в ОБСЕ очень сложная, болезненная, но выбор очень прост - либо медленная смерть с Россией, либо новая жизнь без нее. Я легко себе представляю ОБСЕ без РФ. Но путь к этому, безусловно, будет болезненным. Это как лечение болезни: лечиться иногда очень больно, но для выживания и здоровой жизни этот путь надо пройти. Мы уже видим контуры внутри новой ОБСЕ, когда из-за блокирования Россией тех или иных решений государства-участники находят путь, как обойти российское вето", - добавил глава МИД.

Как сказал министр иностранных дел, эта ситуация особенно важна для работы координатора проектов ОБСЕ в Украине и других аспектов.

"Я придерживаюсь этой позиции, несмотря на то, что некоторые наши друзья страны в ОБСЕ разводят руками и говорят, что ничего не можем поделать, потому что принцип консенсуса", - сказал Кулеба.

Другие заявления Кулебы

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что предстоящий политический сезон в мире может быть непростым для Украины в дипломатическом смысле, в разных государствах могут звучать призывы к тому, чтобы Украина согласилась на переговоры со страной-агрессором Россией. Есть пять причин, по которым этот период будет непростым.

В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина поймет о готовности России к переговорам лишь тогда, когда последняя выведет свои войска с нашей территории.

Также, Дмитрий Кулеба заявил, что Африка хочет не только покупать украинское оружие, но и заинтересована в том, чтобы разместить на своей территории ее производство.

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ОБСЕ МЗС Дмитрий Кулеба
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