"Украина столкнется с тяжелым периодом этой осенью": Кулеба назвал 5 причин

По словам главы МИД, другие государства могут склонять Украину к переговорам с Россией.

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Кулеба отметил, что Украина столкнется с тяжелым периодом осенью 2023-го/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 36 ОМБп имени контр-адмирала Михаила Белинского

Предстоящий политический сезон в мире может быть непростым для Украины в дипломатическом смысле, в разных государствах могут звучать призывы к тому, чтобы Украина согласилась на переговоры со страной-агрессором Россией.

Есть пять причин, по которым этот период будет непростым. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Во-первых, контрнаступление. Чем ближе к сезону, который сейчас начался, холодно, дожди, тем труднее двигаться на поле боя. Второе – приближение президентских выборов в Америке. Мы с вами уже увидели как закручивается картина", – отметил министр. видео дня

Третья причина того, что эта осень будет тяжелой – очень острые выборы в Польше, выборы в Словакии и отношения с другими странами Европы.

Четвертая причина – атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Глава МИД отметил, что это только вопрос времени, когда оккупанты снова начнут пытаться "энергетически уничтожить" Украину.

"И пятая причина – есть тренд об опустошении складов, с которых нам поставляют то или иное военное оборудование. Именно поэтому мы сделали первый Форум оборонных индустрий в Украине, всех собрали, чтобы простимулировать производство нового оружия и обеспечить постоянство поставок", – отметил Кулеба.

Он добавил, что тема переговоров Украины и страны-агрессора России могла бы появиться исключительно тогда, когда было бы проседание по всем этим направлениям, но поскольку наше государство не допустило такого проседания, то сейчас о переговорах речь не идет.

Война в Украине

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отмечал, что РФ нацелилась на большой город Украины – оккупанты планируют оцепление и готовят штурм.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят. Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, потому что это бой и Запада, сказал Столтенберг.

Издание Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников США сообщило, что украинские пилоты начнут обучение на F-16 на следующей неделе.

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