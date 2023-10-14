Украинские пилоты начнут обучение на F-16 на следующей неделе - Politico

Процесс обучения украинских летчиков может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя.

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Стало известно, когда украинские пилоты начнут обучение на F-16 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Air Force

Уже на следующей неделе украинские летчики начнут обучение на истребителях F-16 в американской Аризоне. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех неназванных чиновников США.

По словам собеседников издания, ожидается, что летчики Воздушных сил начнут подготовку к полетам на F-16 на базе Национальной гвардии в Тусконе.

Небольшая группа летчиков прибыла в США в сентябре для прохождения курсов английского языка на базе Лэкленд в Техасе. Они прошли первый тест на знание английского языка и направляются на авиабазу Нацгвардии Моррис в Аризоне.

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Сначала украинские военные изучат основы управления F-16 в классе на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах.

Процесс обучения украинских летчиков может быть ускорен в связи с острой необходимостью вернуть их на поле боя.

F-16 для Украины

Три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия.

Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. Об этом заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года.

Источники издания Wall Street Journal не исключают, что США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев. Подчеркивается, что на обучении уже находится группа украинских пилотов, которая насчитывает менее 10 пилотов, которые достаточно владеют английским.

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