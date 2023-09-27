Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

Сейчас Нидерланды осуществляют переход на истребители F-35, и именно поэтому могут поставить Украине F-16.

https://glavred.info/world/skoro-ukraina-poluchit-pervuyu-partiyu-f-16-ot-niderlandov-nazvany-sroki-10503865.html Ссылка скопирована

Кайса Оллонгрен рассказала, когда Украине передадут истребители F-16 / Коллаж: Главред, фото: ОП, mil.gov.ua

Нидерланды планируют передать Украине первую партию истребителей F-16 в 2024 году. Об этом заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC.

По ее словам, Нидерланды осуществляют переход на истребители F-35, и именно поэтому могут поставить F-16. То же самое касается Норвегии и Дании.

Сроки передачи F-16 также будут зависеть от того, сколько времени понадобится на обучение украинских летчиков. Оллонгрен считает, что обучение продлится от шести до восьми месяцев. И это гораздо меньше, чем Нидерланды тратят на обучение своих летчиков.

видео дня

Она также рассказала, что создается учебный центр в Румынии, который пытаются запустить как можно быстрее.

"Для Европы и США остается жизненно важным действовать как единое целое против вопиющей российской агрессии. Нам нужно прекратить войну Путина в Украине, чтобы предотвратить будущую агрессию", - добавила Оллонгрен на своей странице в соцсети X (Twitter).

F-16 для Украины

Три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия.

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что страна также рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16. Министерство обороны Бельгии должно проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации самолетов.

Источники издания Wall Street Journal не исключают, что США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев. Подчеркивается, что на обучении уже находится группа украинских пилотов, которая насчитывает менее 10 пилотов, которые достаточно владеют английским.

Западные союзники могут по политическим соображениям несколько притормозить отправку самолетов F-16 для нужд ВСУ. Об этом заявил эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности Александр Хара.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.