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Дипломат спрогнозировал, будет ли Запад тормозить поставки F-16

Дмитрий Видоменко
25 сентября 2023, 01:35
Кроме того, говорит Александр Хара, для использования F-16 украинские военнослужащие должны организовать соответствующую базу.
F16, Хара
Отправку F-16 Запад может тормозить по политическим причинам - Александр Хара / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Западные союзники могут несколько притормозить отправку самолетов F-16 для нужд ВСУ ‒ по политическим соображениям.

"Политически могут притормозить, поскольку разрешение на экспорт нужно получать у страны-производителя. И именно американцы устанавливают рамки поддержки Украины другими партнерами, поэтому могут замедлить передачу самолетов из собственных соображений – чтобы не эскалировать или при определенной ситуации побудить Россию к переговорам, хотя публично и говорят, что страна-агрессор Россия не заинтересована в переговорах, но при этом повторяют мантру, что все конфликты завершаются дипломатией. Этот конфликт точно не завершится дипломатией, потому что мы имеем с РФ непримиримые противоречия. Поэтому пока у сторон есть ресурсы, они будут направлять их на решение своих вопросов. Для нас это экзистенциально, а для России это вопрос престижа и других вещей. Если россияне проиграют эту войну, ничего кардинального с Россией не произойдет – она не исчезнет с карты мира, в отличие от Путина", ‒ сказал он.

Кроме того, говорит Хара, для использования F-16 украинские военнослужащие должны организовать соответствующую базу.

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"В любом случае думаю, что Кулеба называет такие сроки не потому, что ему приснилось, и, вероятно, были соответствующие разговоры. По большому счету, как нам объясняют, вопросы в обучении пилотов и техников, а также в создании соответствующей базы. Эти самолеты где-то должны быть и обслуживаться. Если, например, с украинскими самолетами наши ВВС показывают высокий класс и могут взлетать с одного аэродрома или дороги и садиться на других, а техники будут готовы их обслуживать и подвозить вооружение и топливо, нечто подобное надо разработать и для F-16, которые немного более прихотливы к таким вещам. То есть мы должны создать определенную инфраструктуру, то есть сеть не аэродромов, а точек взлета, потому что россияне знают расположение наших аэродромов и могут наносить удары по ним. Еще один вопрос, о котором мало говорят – это именно ракетное вооружение, которое будет на подвесе у этих самолетов. Конечно, у нас должно быть накоплено определенное количество такого вооружения, чтобы эти самолеты не простаивали и не делали по одному выстрелу в день. А это вопрос логистики из стран, которые их нам предоставят. Конечно, чем скорее это произойдет, тем лучше, но есть довольно большое количество вопросов, которые требуют времени для решения", ‒ подытожил он.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Передача F-16 Украине

Как сообщал Главред, 20 августа президент Владимир Зеленский объявил, что Украина получит 42 самолета F-16. Эти истребители обязались передать Нидерланды.

Однако позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте усомнился в возможности передать Украине 42 истребителя F-16.

Впоследствии стало известно, что Дания передаст Украине 19 самолетов F-16. Как отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, первые 6 истребителей появятся в Украине уже к Новому году. Еще 8 самолетов отправят в 2024 году, а остальные 5 – в 2025 году.

После этого в РФ закатили истерику и пригрозили "новыми жертвами". Посол России в Дании Владимир Барбин грезит, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, "стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией".

Недавно в Воздушных силах объяснили, как F-16 изменят ход войны. По словам Юрия Игната, F-16 способны изменить ход событий. Они способны обеспечить Украине то, что сегодня нужно больше всего – преимущество в воздухе на оккупированных территориях.

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F-16 война России и Украины
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