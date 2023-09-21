Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

Украинские пилоты могли бы использовать бельгийские самолеты не обязательно для выполнения боевых задач, а для тренировок.

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Бельгия думает над тем, чтобы предоставить Украине F-16 / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, pixabay.com

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что страна рассматривает возможность передачи Украине своих истребителей F-16.

"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", - сказал Де Кроо в эфире VRT.

По его словам, вопрос состоит в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

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"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны это рассмотреть", - сказал премьер Бельгии.

Де Кроо также добавил, что украинские пилоты могли бы использовать самолеты не обязательно для выполнения боевых задач, а для тренировок.

"Может случиться, что Украина будет использовать бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования будут другими", - пояснил он.

F-16 для Украины

Три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия.

Первая группа украинских пилотов может пройти обучение на истребителях F-16 в США до конца года, однако выполнять боевые задачи они смогут позже. Об этом заявил директор Воздушных сил Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло.

Источники издания Wall Street Journal не исключают, что США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев. Подчеркивается, что на обучении уже находится группа украинских пилотов, которая насчитывает менее 10 пилотов, которые достаточно владеют английским.

Ранее экс-министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Украина может начать использовать истребители F-16 весной 2024 года.

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