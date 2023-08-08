Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки Leopard для Украины - СМИ

Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку.

https://glavred.info/world/nevidoma-krajina-vikupila-u-belgiji-tanki-leopard-dlya-ukrajini-zmi-10491802.html Ссылка скопирована

Неизвестная страна выкупила у Бельгии танки "Leopard 1" / коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, УНИАН

7 августа первые танки Leopard 1 были отправлены с бельгийской территории на украинскую, покупателем танков для Украины выступила неназванная страна.

Как сообщило бельгийское издание Business AM со ссылкой на источники, что 50 танков были полностью сняты с вооружения бельгийской армии несколько лет назад.

Под давлением необходимости дополнительной экономии армейское руководство решило снять с вооружения всю тяжелую гусеничную технику и заменить ее более легкими бронированными машинами на шинах. Однако танки так и не попали в список техники, которую Бельгия поставляет Украине.

видео дня

По словам министра обороны Людивин Дедондер, они слишком дороги, чтобы их можно было ввести в эксплуатацию. Ранее в этом году она заявила: "была проделана работа, чтобы их снова залатать, но компания сейчас просит до 500 тысяч евро за машину. Я понимаю, что работа не бесплатна, но маржа преувеличена".

Бельгия продала танки компании OIP Systems всего за 15 тысяч евро за штуку, то есть по цене старого железа. В армии не хватало ангаров, чтобы разместить списанную технику, поэтому они продали ее по демпинговым ценам.

Однако другая страна решила приобрести Leopard 1.после тщательной реконструкции первые машины уже отправляются в Украину через Германию и Италию. По дороге их оснастят новыми системами вооружения.

Неизвестно, какая именно страна приобрела эти машины. Пока только Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1.

Издание Business AM отмечает, что на хранении у OIP останется большое количество техники, включая зенитные танки Gepard. Они особенно востребованы в Украине, где оказались пригодными для сбития российских беспилотников.

Около 40 Gepard все еще стоят на складах OIP, но, по словам источника в Министерстве обороны, они слишком стары, чтобы их можно было запустить. Однако другой посвященный указывает, что их можно запустить, но не по той цене, которую Бельгия готова заплатить. Эта цена будет достигать 2 миллионов евро за каждый.

Военная помощь Украине

Напомним, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. США планируют в августе отправить несколько Abrams в Германию - там танки пройдут окончательную модификацию. После этого танки будут отправлены в Украину.

ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5. Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1, сообщил Троельс Лунд Поульсен.

Испания передаст Украине 20 БТР, 4 Leopard и военный госпиталь. Известно о передаче Украине полевого госпиталя Role 2 plus. 12 контейнеров госпиталя обеспечивают потребности бригады в хирургических, стабилизационных и других медицинских мероприятиях.

Больше военных новостей: