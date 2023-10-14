Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят – Столтенберг

Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, потому что это сражение и Запада, сказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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Всегда есть риск, что Путин заморозит войну, но мы этого не допустим - Столтенберг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Директор страны-агрессора России Владимир Путин может попытаться заморозить развязанную против Украины войну. Но Киев и страны-союзники приложат максимум усилия, чтобы такой сценарий не удался. Война в Украине – сражение и Запада, поддержка будет продолжаться. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что страны коллективного блока безопасности Запада работают над тем, чтобы воцарился мир. Для этого государства оказывают Киеву военную поддержку.

"Войны по своей природе не предсказуемы, и никто не может точно предсказать, как именно эта война будет развиваться. Конечно, мы надеемся, что мы сможем иметь справедливый и долговременный мир так быстро, как это возможно. Мы работаем, чтобы достичь этого. Но самый короткий путь к миру - это оказание военной поддержки Украине", - отметил Столтенберг и добавил, что такая поддержка Киева должна показать Москве ее неспособность добиться победы на поле боя.

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Путин может попытаться заморозить войну

По словам генсекретаря НАТО, есть риск того, что Путин попытается заморозить войну. Однако Украина и Запад приложат все усилия, чтобы этого не допустить.

"Конечно, всегда есть риск, что президент Путин это сделает. Мы видели, что он пытается сделать все, что может помешать украинцам освобождать свою землю. Мы продолжим поддержку, мы продолжим стоять рядом с Украиной. Мы делаем это, потому что украинская битва - это наше сражение", - подчеркнул Йенс Столтенберг.

Угроза заморозки войны в Украине

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, сколько еще Россия сможет вести войну. По его мнению, Кремль способен воевать максимум до 2026 года. Буданов также добавил, что нельзя допустить замороженной войны.

Россия не выдержит долгой войны, а цивилизованный мир должен дать Украине одержать победу над агрессором, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Чиновник акцентировал внимание на том, что Россия – не конкурент демократическим странам в плане глобального противостояния.

Война в Украине может затянуться на годы, есть три сценария развития событий, считает азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде. Как полагает эксперт, чтобы не допустить заморозки войны, украинскому государству следует серьезно усилить свой военно-промышленный комплекс. Иначе следующей весной может грозить так называемый Минск-3.

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