РФ нацелилась на крупный город Украины: планирует окружение и готовит штурм

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях обострилась, подчеркнул Александр Сырский.

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Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский провел встречу с командирами частей и подразделений в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман".

Украинский генерал-полковник заслушал доклады о текущей обстановки, сообщает Military Media Center.

"С целью изучения обстановки и принятия оперативных решений работал в воинских частях, которые ведут оборону в полосе ответственности оперативно-тактической группировки войск "Лиман". Встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о текущей обстановке. На месте были приняты решения относительно дальнейших действий и решен ряд проблемных вопросов", - подчеркнул он.

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Вместе с тем, Командующий Сухопутных войск ВСУ отметил, что в последние дни ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась.

"Противник, после нанесенных ему потерь, за два месяца восстановился и начал активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои", - сообщил Сырский.

Также он отметил, что главной целью россиян является разгром группировки, а также окружение Купянска в Харьковской области и выход на рубеж реки Оскол. Каждый день враг ведет плотный огонь из минометов и артиллерии по позициям украинских войска, а также осуществляет десятки атак силами штурмовых групп при поддержке бронетехники. Однако, украинские защитники дают достойный отпор россиянам и те несут значительные потери, не достигая существенных успехов.

Также Сырский провел встречу с военнослужащими, которые выполняют боевые задачи и поблагодарил их за "мужество, стойкость, героизм, образцовое выполнение своего воинского долга".

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ мощно продвинулись вперед и выбили РФ с позиций на Запорожье танковым штурмом. Успешными действиями отличились бойцы подразделений 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ зачищают фланги: оккупантов окружают под Бахмутом. Силы обороны отражают все атаки противника, а в будущем могут продвинуться вперед, рассказал Кирилл Сазонов.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ штурмом взяли укрепления РФ на юге. Позиции россиян на Запорожье штурмовала группа, в которую входили четверо украинских воинов.

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