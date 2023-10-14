РФ поставила за цель оккупировать всю Донетчину до конца года – глава Авдеевской МВА

Российские оккупанты бросили больше сил на Авдеевку и "стирают" этот город потому, что у них появилась новая дата, до которой они хотят захватить всю Донетчину.

https://glavred.info/ukraine/rf-postavila-za-cel-okkupirovat-vsyu-donetchinu-do-konca-goda-glava-avdeevskoy-mva-10508215.html Ссылка скопирована

РФ поставила за цель оккупировать всю Донетчину до конца года/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Российские оккупанты установили новую дату, когда они хотят выйти на административные границы Донецкой области – 31 декабря. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области", – сказал он.

По словам Барабаша, именно поэтому российские захватчики сейчас направляют столько сил на Авдеевку. Он отметил, что оккупанты Авдеевку "просто стирают".

видео дня

"Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", – сказал председатель Авдеевской МВА.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось, что россияне бросили на штурм возле Авдеевки 10 тысяч оккупантов. Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области и постоянно штурмуют позиции украинских военных. Россияне бросили на штурм города три бригады – около 10 тысяч захватчиков.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что атака оккупантов на Авдеевку провалилась. Кремль пытался преподнести свое наступление на Авдеевку и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине. Но российское наступление в районе этого города потерпело неудачу.

В США оценили новое наступление РФ на Донбассе. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что новое наступление российских оккупантов возле Лимана и Авдеевки на Донбассе не стало сюрпризом. При этом США уверены, что ВСУ отобьют атаку врага.

Ночь на 14 октября стала первой ночью в Авдеевке без ракетных ударов, но на позициях – бои. Как рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, российские оккупанты не останавливают штурмы и пытаются окружить город.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.