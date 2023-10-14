"Прогресс очень скудный": в США оценили новое наступление РФ на Донбассе

Россия не учитывает жизнь собственных солдат, бросая их на поле боя без должной экипировки. В то же время Украина эффективно и разумно воюет.

https://glavred.info/ukraine/progress-ochen-skudnyy-v-ssha-ocenili-novoe-nastuplenie-rf-na-donbasse-10508176.html Ссылка скопирована

Джон Кирби уверен, що ВСУ отобьют атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что новое наступление российских оккупантов возле Лимана и Авдеевки на Донбассе не стало сюрпризом. При этом США уверены, что ВСУ отразят атаку врага.

По его словам, российские военные используют тактику волновых атак точно так же, как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, передает Голос Америки.

"Они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", - сказал Кирби.

видео дня

Он добавил, что Россия не учитывает жизнь собственных солдат. В то же время Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", - сказал американский чиновник.

Кирби добавил, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки", - сказал он.

Ситуация возле Авдеевки - последние новости

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу. Кремль пытался преподнести свое наступление на Авдеевку и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

РФ пытается взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне бросили на штурм города три бригады - около 10 тысяч оккупантов. Ожесточенные бои продолжаются уже четвертые сутки. Враг использует стрелковое оружие, артиллерию и авиацию. Лишь ночью оккупанты нанесли по городу 13 ракетных ударов. Более 20 ракет выпустили по позициям ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты используют фосфорные боеприпасы во время проведения наступления на Авдеевском направлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.