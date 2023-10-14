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"Прогресс очень скудный": в США оценили новое наступление РФ на Донбассе

Анна Ярославская
14 октября 2023, 09:37 обновлено 14 октября, 09:41
Россия не учитывает жизнь собственных солдат, бросая их на поле боя без должной экипировки. В то же время Украина эффективно и разумно воюет.
Армия рф, Джон Кирби
Джон Кирби уверен, що ВСУ отобьют атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что новое наступление российских оккупантов возле Лимана и Авдеевки на Донбассе не стало сюрпризом. При этом США уверены, что ВСУ отразят атаку врага.

По его словам, российские военные используют тактику волновых атак точно так же, как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, передает Голос Америки.

"Они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", - сказал Кирби.

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Он добавил, что Россия не учитывает жизнь собственных солдат. В то же время Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень скудным", - сказал американский чиновник.

Кирби добавил, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки", - сказал он.

Ситуация возле Авдеевки - последние новости

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу. Кремль пытался преподнести свое наступление на Авдеевку и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

РФ пытается взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне бросили на штурм города три бригады - около 10 тысяч оккупантов. Ожесточенные бои продолжаются уже четвертые сутки. Враг использует стрелковое оружие, артиллерию и авиацию. Лишь ночью оккупанты нанесли по городу 13 ракетных ударов. Более 20 ракет выпустили по позициям ВСУ.

Кроме того, российские оккупанты используют фосфорные боеприпасы во время проведения наступления на Авдеевском направлении.

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