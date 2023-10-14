Мощные взрывы и клубы дыма: детали атаки на завод по производству взрывчатки в РФ

Беспилотник взорвался на крыше одного из цехов Брянского химического завода.

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На Брянском химическом заводе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, t.me/astrapress

Стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ.

В атаке, которая произошла в ночь с 12 на 13 октября, были задействованы два дрона-камикадзе, один из которых, как утверждают россияне, якобы удалось "обезвредить", сообщает Telegram-канала Astra.

В то же время подчеркивается, что второй беспилотник взорвался на крыше одного из цехов завода.

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"Повреждения получила сама крыша и вентиляционная камера производственного помещения", — говорится в сообщении.

При этом в Сети уже появились фото на которых видно, что на территории предприятия поднимаются густые клубы черного дыма. Это может свидетельствовать о вспыхнувшем в результате удара пожаре.

Что известно о Брянском химическом заводе

Брянский химический завод входит в концерн Техмаш российской госкорпорации Ростех, который специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов.

С начала основания Брянский химзавод специализировался на производстве осколочно-фугасных снарядов, а также снарядов береговой артиллерии.

Завод ориентирован на производство взрывчатых веществ и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывы. Местные жители заявили об атаке дронов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома. На военном аэродроме "Чкаловский" неизвестные диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.

Ранее в РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.

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