Мощные взрывы и клубы дыма: детали атаки на завод по производству взрывчатки в РФ

Стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ.
В атаке, которая произошла в ночь с 12 на 13 октября, были задействованы два дрона-камикадзе, один из которых, как утверждают россияне, якобы удалось "обезвредить", сообщает Telegram-канала Astra.
В то же время подчеркивается, что второй беспилотник взорвался на крыше одного из цехов завода.
"Повреждения получила сама крыша и вентиляционная камера производственного помещения", — говорится в сообщении.
При этом в Сети уже появились фото на которых видно, что на территории предприятия поднимаются густые клубы черного дыма. Это может свидетельствовать о вспыхнувшем в результате удара пожаре.
Что известно о Брянском химическом заводе
Брянский химический завод входит в концерн Техмаш российской госкорпорации Ростех, который специализируется на разработке и серийных поставках боеприпасов.
С начала основания Брянский химзавод специализировался на производстве осколочно-фугасных снарядов, а также снарядов береговой артиллерии.
Завод ориентирован на производство взрывчатых веществ и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывы. Местные жители заявили об атаке дронов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома. На военном аэродроме "Чкаловский" неизвестные диверсанты устроили подрыв и существенно повредили два самолета и один вертолет.
Ранее в РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.
Другие новости:
- "Бавовна" выходит на новый уровень: СБУ устроила "блэкаут" в Курской области РФ - СМИ
- "Сегодня не осень 2022-го года": Подоляк анонсировал мощную "бавовну" на территории РФ
- "Бавовна" в Крыму: в Джанкое по складу врагов прилетела ракета - местные жители