Первая ночь без ракетных ударов, но на позициях - бои: что сейчас происходит в Авдеевке

Оккупанты пытаются окружить город. Уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг Авдеевки.

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В Авдеевке еще остаются 1600 человек / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Прошлой ночью в Авдеевке впервые после обострения не было ракетных ударов. Однако на позициях защитников продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не останавливают штурмы.

Как рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, оккупанты пытаются окружить город. Уже пятые сутки враг не прекращает ни штурмовых действий, ни обстрелов по позициям вокруг Авдеевки.

"Очень горячо, очень жарко (…) Все больше и больше новых сил перебрасывают для реализации своих задач. По городу - ночь более-менее спокойно прошла. Это первая ночь после обострения, когда в городе не было ракетных ударов", - сказал Барабаш.

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При этом, по его словам, относительное затишье не касается позиций защитников возле Авдеевки.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции с севера и юга, продолжаются стрелковые бои. Россияне используют дроны, артиллерию танки, РСЗО, авиацию.

Начальник ГВА также добавил, что пока в Авдеевке не могут проводить спасательно-розыскные работы. По состоянию на утро 14 октября в Авдеевке остается 1600 человек, вчера удалось эвакуировать одного человека.

Ситуация возле Авдеевки - последние новости

Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу. Кремль пытался преподнести свое наступление на Авдеевку и другие локальные действия как перехват российскими войсками оперативной инициативы в Украине. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

РФ пытается взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с флангов с севера и с юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организовывают эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Кроме того, российские оккупанты используют фосфорные боеприпасы во время проведения наступления на Авдеевском направлении.

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