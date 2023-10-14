В Турции неожиданно нашли мертвым топ-дипломата Путина – The Sun

По предварительным данным, чиновник российского МИД мог умереть от сердечного приступа. Но полиция расследует различные версии его таинственной гибели.

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В Турции неожиданно нашли мертвым топ-дипломата РФ Николая Кобринца/ коллаж: Главред, фото: МИД РФ, скрин

В Стамбуле при загадочных обстоятельствах скончался высокопоставленный дипломат страны-агрессора России 61-летний Николай Кобринец, который был главой департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. Чиновник прибыл в Турцию, чтобы принять участие в саммите послов разных стран.

Когда российский чиновник не явился на назначенную утреннюю встречу 12 октября, его начали искать и нашли мертвым в постели в его гостиничном номере, пишет The Sun.

Российские пропагандистские СМИ заявили, якобы Кобринец умер в результате сердечного приступа. Но турецкая полиция начала расследование и рассматривает также другие версии его смерти.

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"По первоначальным данным, он умер от сердечного приступа, но расследование продолжается. В настоящее время полицейские проводят расследование, а его тело доставлено в морг. Должно быть проведено вскрытие, тогда как полиция также проверяет его номер в отеле на наличие отпечатков пальцев и изучает записи с камер видеонаблюдения", – пишет издание.

В то же время в The Sun напомнили о том, что смерть российского дипломата Николая Кобринца стала еще одним звеном в длинной цепи загадочных смертей российских чиновников и бизнесменов. Такие подозрительные смерти российских чиновников продолжаются с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Эксперты по безопасности обвинили президента России Владимира Путина в том, что он руководит "мафиозным" государством, используя убийства как инструмент для победы над врагами и удержания союзников в повиновении. Лидер группы Вагнера Евгений Пригожин в августе стал одним из последних, кто пополнили количество громких смертей...", – отметили в издании.

В The Sun отметили, что они насчитали как минимум 40 подозрительных смертей российских чиновников с января 2022 года.

Кто такой Николай Кобринец

Николай Кобринец много лет работал в системе российского Министерства иностранных дел. Он занимал различные должности в центральном аппарате и за рубежом. С 2019 года он занимал должность главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в России моментально умер муж российской певицы и заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Ему стало плохо прямо в самолете и спасти его не удалось. Причиной смерти в России назвали сердечный приступ.

После этого в сеть слили последнюю переписку мужа Дианы Гурцкой Петра Кучеренко перед смертью. Друг мужа Дианы Гурцкой Роман Супер рассказал, что за несколько дней до инцидента разговаривал с погибшим, и тот жаловался, что пьет много антидепрессантов и транквилизаторов на фоне ситуации в стране.

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