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"Это только начало": премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАС

Алёна Воронина
14 октября 2023, 09:47 обновлено 14 октября, 09:52
В то же время США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле.
Армия обороны Израиля, Биньямин Нетаньяху
Премьер Израиля сделал заявление о продолжении войны против ХАМАС/ коллаж: Главред, фото: Twitter Армия обороны Израиля, УНИАН

После того, как Израиль в ответ на атаку ХАМАС уже почти неделю наносит авиаудары по Сектору Газы, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился с заявлением к своему народу и подчеркнул, что такие удары – это "только начало".

Нетаньяху обратился с кратким заявлением к нации для повышения морального духа на фоне войны, пишет The Times of Israel.

Он отметил, что граждане Израиля объединены и сражаются за свою родину, как львы. Также он подчеркнул, что в этой борьбе Израиль получает "огромную международную поддержку".

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"Мы никогда не забудем тех зверств, которые совершали наши враги, и никогда не простим. И мы никогда не позволим миру или кому-либо забыть эти зверства, которых не совершали против еврейского народа многие десятилетия. Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало. Наши враги только начали платить цену. Не буду рассказывать, что будет дальше. Но я говорю вам, что это только начало. Мы уничтожим ХАМАС и одержим победу. Это займет время, но мы закончим эту войну сильнее, чем когда-либо", – заявил Нетаньяху.

США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле

В то же время CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Соединенные Штаты Америки готовят подразделение морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты готовится на случай, если ему прикажут приблизиться к Израилю, чтобы укрепить там позиции американских сил. Это подразделение в настоящее время находится на борту десантного корабля USS Bataan, в него входят более 2000 морских пехотинцев и моряков. Среди основных задач морской экспедиционной группы – операции по эвакуации и гуманитарная помощь. При этом отмечается, что соответствующего приказа подразделению еще не давали.

США не просили Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа

Также стало известно, что Соединенные Штаты не просили Израиль приостановить начало наземной операции в Секторе Газа до момента, пока палестинцам будет обеспечен безопасный проход. Об этом сказал высокопоставленный американский чиновник, сообщает NBC News.

"США считают, что Израиль пытается свести к минимуму вред для мирного населения, но, учитывая, что ракетные обстрелы из Газы продолжаются в течение недели, Израиль имеет потребность, право и обязательство ответить операциями, которые они считают необходимыми", – привело издание слова чиновника.

В то же время издание The Washington Post со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа сообщило, что во время одного из ударов Израиля по Сектору Газа погибли десятки людей, которые эвакуировались, и более 200 получили ранения.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль. Боевики ударили из Сектора Газа по центральным и южным частям страны с моря, воздуха и суши. По данным Иерусалима, террористы выпустили в сторону Израиля более 2200 ракет.

8 октября, Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство запустило пункт "40 аллеф", который указывает на объявление войны. Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Вечером 13 октября сообщалось, что армия Израиля вошла в Сектор Газа и проводит рейды. Израильские военные собираются ликвидировать террористов и освободить пленных.

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