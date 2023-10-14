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Азербайджан может начать вторжение в Армению: в Politico назвали сроки

Анна Ярославская
14 октября 2023, 08:21 обновлено 14 октября, 08:21
В администрации США обеспокоены операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможность распространения конфликта.

Энтони Блинкен, Ильхам Алиев
Энтони Блинкен предупредил законодателей, что Алиев готовит вторжение в Армению / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, пресс-служба президента Азербайджана

Азербайджан в ближайшие недели может вторгнуться в Армению. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей. Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух собеседников, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что в администрации США обеспокоены операциями Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможность распространения конфликта.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее призвал Армению открыть "коридор" вдоль своей южной границы, который соединит материковый Азербайджан с эксклавом, который граничит с Турцией и Ираном. Алиев пригрозил решить вопрос "силой".

По данным источников, в разговоре 3 октября законодатели настаивали на применении Государственным департаментом возможных мер против Алиева в ответ на вторжение его страны в регион Карабаха в сентябре.

Блинкен ответил, что Госдепартамент ищет пути привлечения Азербайджана к ответственности и не планирует продолжать оказывать военную помощь Баку. Он добавил, что США видят возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели.

В разговоре с законодателями-демократами Блинкен выразил уверенность относительно текущих дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном.

В своем заявлении Государственный департамент отказался комментировать разговор, который состоялся по телефону, однако подчеркнул приверженность департамента "суверенитету и территориальной целостности Армении" и решению конфликта путем "прямых переговоров".

Отметим, что именно Politico одним из первых написало о подготовке страны-агрессора России к широкомасштабному вторжению в Украину.

Военная операция Азербайджана в Карабахе

19 сентября Азербайджан сделал заявление о запуске "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе. Азербайджанские войска наносили удары по позициям армии Армении и подконтрольных Еревану военных формирований "Нагорно-Карабахской республики".

На следующий день, 20 сентября, Азербайджан объявил о завершении операции. Министерство обороны опубликовало заявление о капитуляции Армении и контролируемых ею вооруженных формирований "НКР". Договоренности сторон предусматривают полный вывод всех армянских войск из Карабаха.

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, а в Армении начались протесты. Азербайджанский президент Ильхам Алиев сказал, что идет разоружение незаконных армянских военных формирований в Карабахе.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что он удовлетворен прекращением огня в Карабахе. Его представитель Дмитрий Песков назвал ситуацию в Карабахском районе внутренним делом Азербайджана, поскольку эта территория принадлежит Баку. Таким образом, Москва фактически поддержала капитуляцию своего союзника Армении и подконтрольных Еревану незаконных вооруженных формирований.

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Азербайджан Энтони Блинкен Война в Карабахе новости Азербайджана
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