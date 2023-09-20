Россия "кинула" Армению: Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что он удовлетворен прекращением огня в Карабахе. Его представитель Дмитрий Песков назвал ситуацию в Карабахском районе внутренним делом Азербайджана, поскольку эта территория принадлежит Баку. Таким образом, Москва фактически поддержала капитуляцию своего союзника Армении и подконтрольных Еревану незаконных вооруженных формирований.
"Армения признала Карабах частью Азербайджана"
Как сообщили пропагандисты РИА Новости, Песков назвал ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана, поскольку войска государства действуют на своей территории, а Армения признает суверенитет Баку над Карабахом.
В подтверждение своих слов кремлевский рупор напомнил, что премьер Армении Пашинян ранее заявил о признании Ереваном границ Азербайджане на 1991 год.
"Это означает, что Армения признала Карабах частью Азербайджана и "де-юре сейчас говорится о действиях азербайджанской стороны у себя на территории", - сказал спикер кремлевской директорской.
Также он считает, что на данный момент нет оснований заявлять об этнических чистках в Карабахе.
"Мы слышим заявления из Баку о том, что целью являются лишь военные объекты, и что они не работают по гражданским целям, мы хотим надеяться, что так и есть", - добавил Песков.
Путин поддержал капитуляцию Армении в Карабахе
Вечером в Кремле сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил российскому главе Владимиру Путину. В ходе разговора Путин сказал, что удовлетворен урегулированием ситуации в Карабахе.
"Обсуждалось последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договорённость о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта. Эти переговоры состоятся при посредничестве руководства российского миротворческого контингента", - подчеркнули в Кремле.
Война Азербайджана и Армении за Карабах
Азербайджан во вторник, 19 сентября, сделал заявление о запуске "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе. Азербайджанские войска наносили удары по позициям армии Армении и подконтрольных Еревану военных формирований "Нагорно-Карабахской республики".
На следующий день, 20 сентября, Азербайджан объявил о завершении операции. Министерство обороны опубликовало заявление о капитуляции Армении и контролируемых ею вооруженных формирований "НКР". Договоренности сторон предусматривают полный вывод всех армянских войск из Карабаха.
Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, а в Армении начались протесты. Азербайджанский президент Ильхам Алиев сказал, что идет разоружение незаконных армянских военных формирований в Карабахе.
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