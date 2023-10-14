РФ сделала паузу в обстрелах Киева: Жданов назвал две причины

Оккупанты могли переключиться на более приоритетные цели, поскольку понимают, что ПВО столицы им не пробить.

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Олег Жданов рассказал, почему Рф сделала паузу в ракетных ударах / Коллааж: Главред, фото: УНИАН Миноборони РФ

Воздушная тревога в Киеве в последний раз звучала 2 октября. Оккупанты уже давно не атаковали столицу Украины. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что на это есть несколько причин.

Во-первых, по мнению Жданова, РФ могла переключиться на более приоритетные цели, поскольку оккупанты понимают, что ПВО столицы им не пробить.

"Они (оккупанты, - ред.) выполняют задачи по приоритету. Они понимают, что в Киеве не пробить воздушную оборону – сколько попыток было и все напрасно. Поэтому они переключились на более приоритетные для них задачи, а именно разрушение портовой инфраструктуры и зернохранилищ для того, чтобы сделать невозможными поставки зерновых и других грузов из Украины", – сказал военный эксперт в комментарии сайту ТСН.

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Вторая причина паузы в воздушных атаках может быть в том, что враг ждет похолодания и копит ракеты.

"Сегодня погода более-менее теплая, это во-первых. Во-вторых, скорее всего, судя по тому, что не применяются ракеты, они накапливают необходимое количество, чтобы затем осуществлять более или менее массированные ракетные удары, а не небольшие групповые", – предположил Жданов.

Он добавил, что и ракеты, и дроны РФ использует ограниченно.

"Я думаю, что они просто накапливают. Разные цифры были. Минимально, что они 50 ракет в месяц могут производить, звучала цифра до 100 ракет в месяц. Три месяца – 300 ракет. Это три-четыре массированных удара. Я думаю, что именно с накоплением ракет связано то, что они вообще не используют их. Возможно, дроны они также накапливают, а часть выпускают по приоритетным задачам. Приоритетная задача – зерновое соглашение. Россия все же хочет доказать, что она способна остановить наше зерновое соглашение", – отметил Жданов.

Как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о том, когда и чем российские оккупанты планируют массированно бить по Украине. По его словам, враг накапливает ракетный арсенал для возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее украинцам назвали цели и сроки новых массированных ударов РФ. Авиационный эксперт Константин Криволап не исключает, что РФ будет бить по Украине сразу из нескольких точек.

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