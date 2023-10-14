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Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

Андрей Ганчук
14 октября 2023, 16:04 обновлено 14 октября, 16:12
Студенты-бюджетники, которые находятся в академическом отпуске, имеют право на его продление в связи с общей мобилизацией в Украине, сказали в Минобразования.
Студенты, мобилизация
В Минобразования допустили мобилизацию студентов в академотпуске / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com Генштаб ВСУ

Украинские студенты, которые находятся в академическом отпуске, могут быть призваны на военную службу при мобилизации в особый период. Однако в случае призыва они имеют право на продление академического отпуска или возобновить свое обучение. Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.

В разъяснении Минобразования говорится о том, что данная категория студентов подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Студентов в академическом отпуске могут забрать на военную службу, если у них нет других оснований для отсрочки.

При этом в Министерстве также напомнили, что если таких студентов будут призывать, они имеют право на продление академического отпуска в связи с мобилизацией. Студенты-бюджетники при академотпуске могут восстановиться на учебу, за ними сохраняется возможность последующего перевода на бюджетные места.

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"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, которые продолжают обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", - подчеркнули в Министерстве образования и науки.

Могут ли мобилизовать студентов в Украине

Студенты в Украине имеют право на отсрочку от срочной службы и всеобщей мобилизации на весь срок учебы. Мобилизовать их могут только по собственному желанию.

В начале сентября стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось лишить право на отсрочку лиц, которые в возрасте после 30 решили получать второе высшее образование в 2022 году. Предполагается, что такие студенты могут попасть под мобилизацию.

Позже появился еще один законопроект №9672, где уже нет возрастного критерия и предусмотрена отсрочка от мобилизации для "взрослых студентов", которые поступили на дефицитные специальности.

Порой происходит, что студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка. Адвокат Ростислав Кравец подтвердил: студенты, даже старше 30 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.

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мобилизация студенты война России и Украины
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