Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

Украинские студенты, которые находятся в академическом отпуске, могут быть призваны на военную службу при мобилизации в особый период. Однако в случае призыва они имеют право на продление академического отпуска или возобновить свое обучение. Об этом заявили в Министерстве образования и науки Украины.
В разъяснении Минобразования говорится о том, что данная категория студентов подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Студентов в академическом отпуске могут забрать на военную службу, если у них нет других оснований для отсрочки.
При этом в Министерстве также напомнили, что если таких студентов будут призывать, они имеют право на продление академического отпуска в связи с мобилизацией. Студенты-бюджетники при академотпуске могут восстановиться на учебу, за ними сохраняется возможность последующего перевода на бюджетные места.
"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, которые продолжают обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", - подчеркнули в Министерстве образования и науки.
Могут ли мобилизовать студентов в Украине
Студенты в Украине имеют право на отсрочку от срочной службы и всеобщей мобилизации на весь срок учебы. Мобилизовать их могут только по собственному желанию.
В начале сентября стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось лишить право на отсрочку лиц, которые в возрасте после 30 решили получать второе высшее образование в 2022 году. Предполагается, что такие студенты могут попасть под мобилизацию.
Позже появился еще один законопроект №9672, где уже нет возрастного критерия и предусмотрена отсрочка от мобилизации для "взрослых студентов", которые поступили на дефицитные специальности.
Порой происходит, что студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка. Адвокат Ростислав Кравец подтвердил: студенты, даже старше 30 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации.
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