Студентам вручают повестки, хотя есть отсрочка: адвокат объяснил, что делать

Известный адвокат Ростислав Кравец прокомментировал ситуацию с возможной отменой отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет.

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Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал возможную отмену отсрочки от мобилизации для студентов / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине студенты согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий определенные изменения в этой статье. Известный адвокат Ростислав Кравец в очередном выпуске своего блога прокомментировал ситуацию.

Он напомнил украинцам об отдельных категориях лиц, которые не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации:

Соискателей профессионального (профессионально-технического) образования;

Студентов профессионального и высшего образования;

Ассистентов-стажеров;

Аспирантов и докторантов.

Кроме того, важным условием предоставления отсрочки, напомнил Кравец, является тот факт, что студенты должны учиться на дневной или дуальной форме обучения (то есть заочники отсрочки не получат).

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По поводе законопроекта, предусматривающего внесение изменений относительно мобилизации студентов, адвокат рассказал, что эти изменения касаются отмены права на отсрочку лицам, получающим высшее образование, которым уже исполнилось 30 лет.

"Конечно, такие ограничения даже во время действия военного положения не могут быть введены. Это противоречит нормам Конституции, потому что право на образование гарантировано Конституцией и статьей 64 Конституции Украины не предусмотрено каких-либо ограничений даже во время действия военного положения. Те лица, которые сейчас проходят обучение – их это не касается. То есть это может действовать на будущее", – отметил Кравец.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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