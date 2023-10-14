Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

Стали известны новые подробности удара по российскому кораблю "Павел Державин" у берегов Севастополя в Черном море.
Отметим, что момент удара по кораблю РФ зафиксирован на спутниковом снимке, сообщает в соцсети X исследователь H I Sutton.
В частности, опубликован спутниковый снимок, на котором виден корабль РФ проекта 22160. Отметим, что "Павел Державин" это тоже патрульный корабль проекта 22160.
Согласно опубликованным фото, спутник зафиксировал подводный взрыв. В то же время возле корабля "Павел Державин" находились 2 скоростные лодки, которые скорее всего, следовали с целью атаки по российским целям.
При этом также обратим внимание на то, что спутниковый снимок, запечатлевший удар по кораблю РФ, был сделан в 11:47 13 октября.
Удары по кораблям РФ в Черном море
Ранее сообщалось о том, что у Севастополя подбито еще одно судно РФ. Кроме патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" подбито еще одно судно оккупантов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.
Как известно ранее Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.
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