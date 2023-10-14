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Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

Алексей Тесля
14 октября 2023, 15:57 обновлено 14 октября, 16:03
Спутник зафиксировал подводный взрыв во время атаки на корабли РФ в Черном море.
Павел Державин
Корабль Павел Державин атаковали в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Стали известны новые подробности удара по российскому кораблю "Павел Державин" у берегов Севастополя в Черном море.

Отметим, что момент удара по кораблю РФ зафиксирован на спутниковом снимке, сообщает в соцсети X исследователь H I Sutton.

В частности, опубликован спутниковый снимок, на котором виден корабль РФ проекта 22160. Отметим, что "Павел Державин" это тоже патрульный корабль проекта 22160.

видео дня

Согласно опубликованным фото, спутник зафиксировал подводный взрыв. В то же время возле корабля "Павел Державин" находились 2 скоростные лодки, которые скорее всего, следовали с целью атаки по российским целям.

При этом также обратим внимание на то, что спутниковый снимок, запечатлевший удар по кораблю РФ, был сделан в 11:47 13 октября.

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Атака по кораблю РФ Павел Державин / @CovertShores

Удары по кораблям РФ в Черном море

Ранее сообщалось о том, что у Севастополя подбито еще одно судно РФ. Кроме патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" подбито еще одно судно оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

Как известно ранее Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

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Севастополь Черное море Черноморский флот военный корабль
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