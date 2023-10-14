У Севастополя подбито еще одно судно РФ: детали атаки на вражеские корабли

Кроме патрульного корабля ЧФ "Павел Державин" подбито еще одно судно оккупантов.

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Буксир РФ Профессор Николай Муру подбит в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Michael, aa.com.tr

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал новые подробности недавних ударов по российским кораблям в акватории захваченного РФ Севастополя в Черном море.

По его данным, ВМС сумели поразить 13 октября в оккупированном Севастополе спасательное буксирное судно РФ "Профессор Николай Муру". Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

По данным представителя ВМС, россияне отправили буксир на помощь поврежденному патрульному кораблю Черноморского флота РФ "Павел Державин".

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"Если простым человеческим языком - немного загрустил "Павел Державин" и, как выясняется, с ним еще и "Коля Муру" (спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" - ред.) загрустил вчера. Вчера была, можно сказать, такая "пятница 13-го" Черноморского флота РФ... Дважды был поражен патрульный корабль "Павел Державин" — только со второго раза он понял, что ему пора уже бежать из нашего Севастополя. И так же подтверждаем поражение буксира "Муру", который также сейчас отбуксируют", — рассказал Плетенчук.

Вместе с тем собеседник добавил, что у буксира есть повреждения, но их характер и при каких обстоятельствах его поразили пока в ВМС Украины не могут сказать.

Ранее в ВМС назвали численность группировки РФ у берегов Украины. Несколько месяцев назад группировка РФ в море была гораздо больше, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

Как известно ранее Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

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