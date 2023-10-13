Удары по кораблям ЧФ: в ВМС назвали численность группировки РФ у берегов Украины

Несколько месяцев назад группировка РФ в море была гораздо больше, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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Ракетоноситель РФ Буян-М был атакован в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал об уменьшении группировки кораблей оккупантов РФ в Черном море после серии ударов по вражеским кораблям.

В Черном и Азовском море остается чуть более 30 единиц корабельного состава Черноморского флота РФ. Об этом он подчеркнул в эфире Radio NV.

По словам спикера ВМС, вражеская группировка остается достаточно серьезной, поэтому списывать ее со счетов нельзя.

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"Еще остается морская охрана, однако она сосредоточена вокруг так называемого Крымского моста. Там может находиться до двух десятков единиц в строю — и кораблей, и катеров", — отметил он.

Вместе с тем собеседник обратил внимание на то, что еще несколько месяцев назад вражеская группировка в море была гораздо больше.

"Новостей [о поражении кораблей] было много, потому что единиц было немало. Несколько месяцев назад я рассказывал, что в Черном море общее количество [судов] вместе с пограничниками, с морской охраной, может достигать 80 единиц — это и кораблей, и катеров", - добавил Плетенчук.

Подробности ударов по кораблям РФ

В свою очередь глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Південь" Наталья Гуменюк уточнила, что в Черном море остаются еще много российских ракетоносителей – подводных и надводных.

"Действительно, операция интересная, насыщенная. Но чтобы подводить итоги, еще мало времени – есть что уточнить, мы еще собираем детали. Поэтому немного терпения – и будет интересно", – подчеркнула она, комментируя недавние удары по кораблям РФ.

Гуменюк добавила, что оккупанты РФ могут своими ракетоносителями держать украинские города в напряжении еще долгое время.

Удары по Черноморскому флоту

Ранее в ВСУ предупредили об изменении тактики Черноморского флота РФ. В боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", рассказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

Как известно ранее Россия перебросила 14 кораблей в Новороссийск, рассказали в американском Институте изучения войны. По мнению аналитиков, такие действия оккупантов связаны с попыткой отвести корабли от вероятных ударов Украины.

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