Израиль отказал Зеленскому в визите, потому что "сейчас не время" – СМИ

Израильская сторона ответила отказом на запрос ОП о визите Зеленского. Украинский президент хотел поддержать Израиль после нападения ХАМАС.

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Израиль отказал Зеленскому в визите/ коллаж: Главред, фото: скрин, Офис президента Украины

В Израиле отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите в страну.

Такой ответ дали после того, как из Офиса президента Украины прислали запрос с просьбой дать согласие на визит Зеленского после нападения со стороны исламистской группировки ХАМАС. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на новостные СМИ.

Отмечается, что израильская сторона мотивировала свой отказ тем, что "сейчас не время" для визита главы Украинского государства.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить Израиль. Об этом сообщало издание Axios со ссылкой на собеседников в украинской и израильской власти.

Как отмечалось, своим визитом Зеленский хочет показать солидарность с Израилем, на который напали террористы, ведь то же самое сейчас переживает и Украина.

Глава Украинского государства ранее призвал лидеров других стран посетить Израиль в знак солидарности. Он акцентировал на том, что некоторые чиновники не побоялись приехать в Киев в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

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