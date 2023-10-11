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Зеленский собирается посетить Израиль - СМИ

Ангелина Подвысоцкая
11 октября 2023, 23:44 обновлено 11 октября, 23:46
Возможный визит президента Украины связан с тем, что он хочет выразить солидарность с Израилем, который страдает от террористов.
Владимир Зеленский, Израиль
Зеленский собирается посетить Израиль / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль. После нападения боевиков ХАМАСа на страну такой запрос направил Офис президента в Офис премьер-министра Израиля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собеседников в украинских и израильских властях.

Отмечается, что эти переговоры носят пока предварительный характер, дату визита еще не определили. Своим визитом Зеленский хочет показать солидарность с Израилем, на который напали террористы, ведь то же самое сейчас переживает и Украина.

Зеленский ранее призывал лидеров других стран посетить Израиль в знак солидарности. Он акцентировал внимание на то, что некоторые чиновники не побоялись приехать в Киев в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

видео дня

"Вот почему я призываю всех лидеров посетить Израиль и показать свою поддержку народу. Я не говорю о каких-то институтах, а о поддержке людей, которые пострадали от террористических атак и умирают сегодня", – сказал Зеленский.

Известно, что после нападения ХАМАС в Израиле побывали только министры иностранных дел Чехии и Великобритании. Ожидается, что на следующей неделе в страну прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

10 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операция в Секторе Газа началась. Отмечается, что уже есть первые результаты ударов. Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

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