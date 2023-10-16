В Киеве начался отопительный сезон: Кличко сказал, когда тепло будет во всех домах

Централизованная система теплоснабжения Киева – одна из крупнейших в Европе, поэтому для того, чтобы подать тепло во все дома, нужно несколько дней.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-nachalsya-otopitelnyy-sezon-klichko-skazal-kogda-teplo-budet-vo-vseh-domah-10508740.html Ссылка скопирована

В Киеве начался отопительный сезон/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Киеве с понедельника, 16 октября, стартовал отопительный сезон. В столице начинают подключать жилые дома к теплу.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Он подчеркнул, что такое решение было принято потому, что с завтрашнего дня, 17 октября, синоптики прогнозируют стабильное снижение температуры воздуха.

При этом городской голова объяснил, что отопление начнут подключать уже сейчас, потому что на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из крупнейших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч километров), необходимо несколько дней.

видео дня

"Поэтому решение начать отопительный сезон является вполне оправданным. Поскольку похолодание побудило бы к массовому использованию киевлянами электрических приборов для обогрева и перегрузки системы электроснабжения", – отметил Кличко.

Он добавил, что сейчас все службы, которые несут ответственность за начало и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме.

Ранее в Минэнерго объяснили, отключают ли свет в Украине по графикам. Возможны три сценария, в случае реализации которых будут применяться графики отключения электроэнергии в Украине, рассказали в Министерстве энергетики.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали, какой финт позволит избежать блэкаутов из-за обстрелов. В Украине необходимо строить новые генерирующие мощности, говорит председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.