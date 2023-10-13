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В "Укрэнерго" рассказали, какой финт позволит избежать блэкаутов из-за обстрелов

Дмитрий Видоменко
13 октября 2023, 08:20 обновлено 13 октября, 08:41
В Украине необходимо строить новые генерирующие мощности, говорит председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Отключение света
Как говорят в "Укрэнерго", невозможно постоянно ремонтировать поврежденные объекты / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине необходимо строить новые мощности, которые будут генерировать электричество. Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Как говорит чиновник, количество ремонтов энергетических объектов ограничена, рано или поздно их придется заменять. Он пояснил, что количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел ‒ можно 16 раз восстановить после ударов русских оккупантов построенный еще в 1960-х годах энергоблок. Однако на 17-й раз это уже будет чисто технически невозможно.

"Вопрос нашего выживания в том, что пройдет следующая зима, мы устоим, и дальше будет следующая зима. Война окончится победой. Сосед сумасшедший останется. Для того чтобы подготовиться ко всем остальным зимам, нам нужно сегодня начинать действовать, чтобы построить новые генерирующие мощности", – сказал Кудрицкий.

видео дня

По его словам, вместо одной электростанции мощностью в тысячу мегаватт нужно иметь сто маленьких электростанций мощностью в десять мегаватт. Тогда оккупанты не смогут, даже отправив тысячу ракет, вывести из строя такую энергосистему.

"А во-вторых, это вопрос стоимости энергомикса. Для того чтобы его удешевить, нужны инвестиции. И нам нужно привлекать эти инвестиции уже вчера. А чтобы инвестор пришел и построил новую станцию, он должен на 2-5-летний период понимать две вещи. Во-первых, по какой цене он может рассчитывать, как он вернет эту инвестицию. И во-вторых, он должен понимать, что с ним рассчитаются", – подытожил руководитель "Укрэнерго".

Отключение электроэнергии в Украине

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов. Опираясь на прошлогодний опыт, уже подготовлен план действий в случае долговременных отключений электроэнергии, сообщил Клименко.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что длительность графиков отключений света в случае атак РФ на энергетические объекты зависит от того, каким в этот день будет потребление.

При этом шесть категорий украинцев будут со светом даже в случае блэкаута. Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что серьезные проблемы со светом и отоплением могут возникнуть в Киеве и Одессе, напряженная ситуация грозит Кременчугу, Житомиру, Кропивницкому и Запорожью. В зоне риска и прифронтовые города.

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Укрэнерго война России и Украины электроэнергия блэкаут
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