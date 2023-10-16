ГРУ вербует бывших "вагнеровцев" в новую ЧВК "Редут" - британская разведка

Российская частная военная компания "Редут" вербует наемников под видом добровольцев, в том числе бывших боевиков ЧВК "Вагнера". Об этом сообщают представители разведки Минобороны Великобритании.
По их данным, контролирует и финансирует деятельность группы, в том числе и вербовку новых боевиков военная разведка страны-агрессора РФ ‒ Главное разведывательное управление (ГРУ).
Там говорят, что с начала полномасштабного вторжения наемники "Редута" участвовали в боевых действиях в Донецкой, Харьковской, Киевской и Луганской областях.
Британская разведка оценивает численность данной группировки примерно в 7 тысяч человек.
"Сейчас "Редут" является одной из ряда ЧВК и подразделений Добровольческого корпуса, которые используются Министерством обороны России для усиления российских регулярных сил", — отмечают британские разведчики.
Они утверждают, что практика набора в ряды российского Минобороны через "добровольческие" силы должна, по замыслу русских генералов, помочь России избежать дальнейших непопулярных мобилизаций.
Что происходит с остатками ЧВК "Вагнера"
27 сентября начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что часть наемников ЧВК "Вагнер" перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.
Тем временем Федеральная служба безопасности России проверяет сотрудников близкой к главе государства Владимиру Путину Росгвардии на причастность к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Якобы Росгвардия помогла "Вагнеру" спрятать снаряды и оборудование на своих складах сразу после бунта. В Кремле планируют консолидировать свой силовой блок именно вокруг Росгвардии.
Тем временем в России создана новая частная военная компания под патронатом Министерства обороны оккупантов. Ее возглавит опальный генерал Сергей Суровикин. Ведомство уже направляет своих представителей в Беларусь и страны Африки и планирует рекрутировать как можно больше боевиков ЧВК "Вагнер".
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